Μπέσεντ: Έως και 300 δισ. δολάρια τα φετινά έσοδα από δασμούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εισπράξει περίπου 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς που έχουν επιβληθεί κατά το τρέχον έτος, ενώ εκτίμησε ότι το συνολικό ποσό για το 2025 μπορεί να φτάσει τα 300 δισ. δολάρια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μπέσεντ ανέφερε πως τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση –με στόχο την προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας από «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»– αποδίδουν σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, τα έσοδα από δασμούς για τον μήνα Μάιο ανήλθαν σε 23 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 270% σε σχέση με τον Μάιο του 2024 (όταν τα έσοδα ήταν μόλις 6 δισ.).

Αυτή η εκρηκτική αύξηση αποδίδεται κυρίως στους νέους τελωνειακούς δασμούς που επιβλήθηκαν σε 14 χώρες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη υπογράψει διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Οι δασμοί καλύπτουν στρατηγικούς τομείς, όπως μέταλλα, εξαρτήματα τεχνολογίας και αγροτικά προϊόντα.