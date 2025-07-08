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Ζαχαράκη - Εθνικός Διάλογος για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο: Στόχος η Συναινετική Μεταρρύθμιση ως το 2030
Πολιτική
20:55 - 08 Ιουλ 2025

Ζαχαράκη - Εθνικός Διάλογος για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο: Στόχος η Συναινετική Μεταρρύθμιση ως το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Την έναρξη του εθνικού διαλόγου για τη ριζική αναμόρφωση του ελληνικού Λυκείου, του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εισαγωγή του Εθνικού Απολυτηρίου, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή στο ισχύον σύστημα των πανελλαδικών για τις τάξεις που ήδη φοιτούν στο Λύκειο. «Δεν θέλουμε να αιφνιδιάσουμε κανέναν», τόνισε, σημειώνοντας ότι η μεταρρύθμιση προγραμματίζεται για την εκπαιδευτική χρονιά 2029–2030, με στόχο μια μακρόπνοη, σταθερή αλλαγή.

«Το Εθνικό Απολυτήριο δεν είναι μία απλή εκπαιδευτική πρωτοβουλία. Είναι μια εθνική πρόκληση και χρέος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πυλώνες της προτεινόμενης Μεταρρύθμισης

  • Επαναπροσδιορισμός της Γ' Λυκείου, η οποία σήμερα θεωρείται εκπαιδευτικά «νεκρή».
  • Ενίσχυση του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου, με νέα βιβλία και ανανεωμένα προγράμματα σπουδών.
  • Ψηφιακή προσαρμογή: από τον Σεπτέμβριο του 2025, τα νέα βιβλία θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή για αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς.
  • Εθνικό Απολυτήριο που θα αποτελεί βασικό κριτήριο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, με διαφορετική βαρύτητα και σταδιακή ενσωμάτωση εξετάσεων στο εσωτερικό του σχολείου.
  • Τράπεζα Θεμάτων: ουσιαστική αναβάθμιση ως βασικό εργαλείο αξιολόγησης.
  • Κρατικά πιστοποιητικά για πληροφορική και γλωσσομάθεια, εντός του Λυκείου, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
  • Μείωση φροντιστηριακού φορτίου, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το ψηφιακό φροντιστήριο.

Η κ. Ζαχαράκη ανέδειξε τη στρεσογόνα φύση των πανελλαδικών εξετάσεων, επικαλούμενη έρευνες που δείχνουν ότι το 20–25% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα άγχους, ιδιαίτερα τα κορίτσια και τα παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Γ. Μπαμπινιώτης: Το απολυτήριο είναι άχρηστο - Πρέπει να αποκτήσει αξία

Ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτηςς την τοποθέτηση του επεσήμανε ότι το Λύκειο έχει απαξιωθεί και το απολυτήριο δεν έχει καμία πραγματική αξία. Ζήτησε κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων σε βάθος χρόνου και την ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης, σημειώνοντας το υπέρμετρο βάρος που φέρει η παραπαιδεία.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης πρότεινε τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου τριών επιπέδων: Πολιτικό/κοινοβουλευτικό, Ακαδημαϊκό/επιστημονικό και Κοινωνία των Πολιτών, ενώ ζήτησε «σε ένα έτος» να υπάρξουν συγκεντρωμένα συμπεράσματα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προετοιμασία σχεδίου νόμου.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός μίλησε για ένα σύστημα που διαιωνίζει τις ανισότητες και επιτείνει την εξάρτηση από τα φροντιστήρια. Εξέφρασε φόβους ότι το νέο μοντέλο θα είναι εξετασιοκεντρικό και οικονομικά κοστοβόρο για τις οικογένειες.

Από το ΚΚΕ ο Ι. Δελλής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί ένα ανταγωνιστικό και ταξικό Λύκειο, προειδοποιώντας ότι το Εθνικό Απολυτήριο θα πολλαπλασιάσει τις εξετάσεις αντί να τις καταργήσει.

Η Σοφία Ασημακοπούλου της Ελληνικής Λύσης τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του επαγγελματικού προσανατολισμού από το Γυμνάσιο και ζήτησε ενίσχυση των μαθημάτων προσανατολισμού στη Β’ και Γ’ Λυκείου.

Από την Νέα Αριστερά η Μερόπη Τζούφη κατηγόρησε την κυβέρνηση για μηχανισμό αναπαραγωγής κοινωνικών ανισοτήτων, και χαρακτήρισε τις εισαγωγικές εξετάσεις εξοντωτικές και οικονομικά αιματηρές.

Ο εκπρόσωπος της Νίκης Σ. Τσιρώνης ζήτησε συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στους εκπαιδευτικούς και τη δημόσια δωρεάν παιδεία.

Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Διαμαντής Καραναστάσης εξέφρασε θετική στάση προς το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά με προϋπόθεση δίκαιες, ισορροπημένες πολιτικές που δεν θα εντείνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 20:55
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