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Θερμή υποδοχή Μακρόν στο Λονδίνο: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την Ουκρανία διαμηνύει
Ειδήσεις
20:31 - 08 Ιουλ 2025

Θερμή υποδοχή Μακρόν στο Λονδίνο: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την Ουκρανία διαμηνύει

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του την Τρίτη 8/7 στη Βρετανία, την πρώτη που πραγματοποιεί Ευρωπαίος ηγέτης μετά το Brexit, έγινε δεκτός ιδιαίτερα θερμά από το Βασιλιά Κάρολο, ενώ στην ομιλία του στο Βρετανικό Κοινοβούλιο αναφέρθηκε στην Ουκρανία τονίζοντας ότι «οι ευρωπαίοι δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουν ποτέ».

Οι Ευρωπαίοι δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ την Ουκρανία ποτέ, δεν υπάρχει ισχύς του δικαίου, διεμήνυσε εμφατικά την Τρίτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας στο βρετανικό κοινοβούλιο. «Πρέπει να συνεργαστούμε για να υπερασπιστούμε μια αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και να προστατεύσουμε τη διεθνή τάξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία δέχτηκε παράνομη επίθεση από τη Ρωσία, και το Ηνωμένο Βασίλειο απάντησε ως στενός σύμμαχος της Ουκρανίας, «όπως κάνατε πριν από δεκαετίες με τη χώρα μου», αναφερόμενος στην υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη Γαλλία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Μακρόν προειδοποίησε, ακόμη, ότι «κάθε φορά που η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν προελαύνει στην Ουκρανία, η απειλή πλησιάζει όλους μας».

Αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι άμεση ανάγκη και πρόσθεσε: «Ο πόλεμος δίχως τέλος» στη Γάζα, συνιστά μια απειλή σε όλη την περιοχή», ενώ διεμήνυσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ο μοναδικός τρόπος για να οικοδομηθεί ειρήνη στην περιοχή, προοπτική που απορρίπτει το Τελ Αβίβ.

Τέλος, πρόσθεσε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για να προστατέψουν τη διεθνή τάξη αναφέροντας: «Πρέπει να συνεργαστούμε για να υπερασπιστούμε μια αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και να προστατεύσουμε τη διεθνή τάξη».

Θερμή υποδοχή από τη Βρετανική βασιλική οικογένεια

Ο Εμανουέλ Μακρόν έφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο συνοδευόμενος από την σύζυγό του Μπριζίτ, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη ευρωπαίου ηγέτη μετά το Brexit.

Ο πρίγκιπας διάδοχος Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας κατά την έξοδο από το αεροπλάνο, ενώ στην συνέχεια μετέβησαν στο κάστρο του Ουίνδσορ όπου και συναντήθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα.

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