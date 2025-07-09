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Νέα πρόκληση από Άγκυρα: Αντι-NAVTEX για τις έρευνες του σκάφους «FILIA» μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης
Ειδήσεις
11:40 - 09 Ιουλ 2025

Νέα πρόκληση από Άγκυρα: Αντι-NAVTEX για τις έρευνες του σκάφους «FILIA» μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης

Reporter.gr Newsroom
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Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, με αφορμή την έκδοση αντι-NAVTEX από την Τουρκία (0650/25) στις 7 Ιουλίου, ως αντίδραση σε ελληνική NAVTEX που αφορά επιστημονικές υποθαλάσσιες έρευνες από το σκάφος «FILIA» μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης.

Η Ελλάδα είχε εκδώσει NAVTEX (LA37/096/25) στις 5 Ιουλίου, με την οποία αναγγέλλεται η διεξαγωγή ερευνών για το διάστημα 4 έως 15 Ιουλίου, εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά εντός της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας. Οι έρευνες αυτές είναι επιστημονικού χαρακτήρα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν απαιτούν άδεια από το παράκτιο κράτος, αλλά μόνο σχετική ενημέρωση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ωστόσο, η Τουρκία αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι μέρος της περιοχής που δεσμεύει η ελληνική NAVTEX εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Στην αντι-NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός της Σμύρνης, τονίζεται ότι οι έρευνες σε περιοχές «τουρκικής θαλάσσιας αρμοδιότητας θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις τουρκικές αρχές».

Πέρα από τη συγκεκριμένη ναυτική αναγγελία, η Τουρκία επαναφέρει πάγιες θέσεις αμφισβήτησης της ελληνικής θαλάσσιας κυριαρχίας στο Βόρειο Αιγαίο, και διεκδικεί δικαιοδοσία για την παροχή αδειών ερευνών ακόμα και σε περιοχές εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, στις οποίες η Ελλάδα ασκεί δικαιώματα βάσει του Διεθνούς Δικαίου για την υφαλοκρηπίδα.

Η νέα αυτή κίνηση της Άγκυρας εντάσσεται σε ένα πλαίσιο διαρκούς αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, επαναφέροντας τη θέση ότι κάθε δραστηριότητα εκτός των χωρικών υδάτων πρέπει να γίνεται με βάση τις δικές της θέσεις περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας, αμφισβητώντας, παράλληλα, τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή.

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