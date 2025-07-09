Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Πιπεργιάς - Συλλυπητήριο μήνυμα Νικήτα Κακλαμάνη - ΣΥΡΙΖΑ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Δημήτρης Πιπεργιάς, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και επί δεκαετίες ενεργό στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος της ΔΕΗ και της ΓΣΕΕ.

Όπως αναφέρει το evima.gr, την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή συγχωριανοί του από τα Διρρεύματα Ευβοίας, τον τόπο όπου γεννήθηκε. Στη γενέτειρα του θα γίνει η κηδεία του, την Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Πιπεργιάς

Γεννήθηκε στα Διρρεύματα Ευβοίας το 1951. Το 1966 αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Κονιστρών και προσλήφθηκε, μετά από διαγωνισμό, στη ΔΕΗ ως μαθητής τεχνίτης. Το 1971 τελείωσε το Α΄ Εσπερινό Λύκειο Αθήνας και το 1975 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις Οικονομικές Επιστήμες.

Μετά τη μεταπολίτευση συμμετέχει ενεργά στο Συνδικαλιστικό Κίνημα και τους αγώνες του. Πρωτοστατεί τους αγώνες για την οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Για τους αγώνες του αυτούς διώχθηκε. Περισσότερες από 150 φορές οδηγήθηκε στο σκαμνί του κατηγορούμενου και όχι λίγες φορές στα κρατητήρια.

Διετέλεσε Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Πτυχιούχων ΣΤΕΤ και Μαθητείας ΔΕΗ (74-77) και της ΕΤΕ ΔΕΗ (1977 – 81). Επίσης Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ (1978 – 94) και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Γ.Σ.Ε.Ε. (1982 – 85).

Το 1974 εντάσσεται στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στο πρώτο συνέδριο εκλέγεται μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής. Διαγράφεται το 1985. Επανεντάσσεσαι στο ΠΑΣΟΚ το 1989 και επανεκλέγεται το 1991 στην Κεντρική του Επιτροπή. Το 1993 εκλέγεται Βουλευτής του Νομού Ευβοίας. Επανεκλέγεται τις εκλογές 1996, 2000 και 2004.

Ήταν παντρεμένος με τη Μηχανικό Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου και έχει τρεις γιους, τον Παντελή, τον Άγγελο και τον Ιάσονα-Σπύρο.

Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής για το θάνατο του Δημήτρη Πιπεργιά

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης πληροφορηθείς την εκδημία του πρώην βουλευτή Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Πιπεργιά, δήλωσε:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο του πρώην βουλευτή Δημήτρη Πιπεργιά. Διακρίθηκε στο συνδικαλιστικό Κίνημα για τους αγώνες του στην οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους και υπηρέτησε με συνέπεια τους συμπολίτες του της Εύβοιας, που τον εξέλεξαν βουλευτή με την ψήφο τους το 1993, 1996, 2000 και 2004.

Από μικρός υπήρξε αγωνιστής, καταφέρνοντας να δουλεύει και να σπουδάζει παράλληλα. Τον διέκρινε αξιοπρέπεια, ήθος και συνέπεια σε ό,τι έκανε.

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους οικείους του».

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, στο συλλυπητήριο μήνυμα του κόμματος.

«O ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του συντρόφου Δημήτρη Πιπεργιά, συνδικαλιστή και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Ο Δημήτρης Πιπεργιάς έδωσε αγώνες για τα εργασιακά δικαιώματα επί δεκαετίες, μέσα από τη δράση του στην ΕΤΕ-ΔΕΗ, τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και τη ΓΣΕΕ, ενώ άφησε το δικό του αποτύπωμα και ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών. Πάντα ανήσυχος, δεν έπαψε να εκφράζει έμπρακτα την αγωνία του για την ενότητα της Αριστεράς, για τις συλλογικές προσπάθειες και τους κοινωνικούς αγώνες.

Ενεργός μέχρι τέλους, μέσα από τη συμμετοχή του στην «Σοσιαλιστική Πατριωτική Κίνηση» και τη σύμπραξή της με το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά στο πλαίσιο του Δημοκρατικού Φόρουμ Προόδου και Διαλόγου, ο Δημήτρης Πιπεργιάς δεν έπαψε να παλεύει για την υπόθεση της πατριωτικής αριστεράς και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Μας αφήνει πολύτιμη παρακαταθήκη το βιβλίο του «Οι αγώνες που έπλασαν τον μύθο, 1974-1993», τότε που «τα συνδικάτα ξεπέρασαν τα όριά τους και με τους επίμονους αγώνες τους και τις απρόβλεπτες κινητοποιήσεις τους έγραψαν ιστορία».

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του».