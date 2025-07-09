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Αποκλειστικό Reuters: Μέσω τρίτων χωρών «εξάγει» ορυκτά η Κίνα στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
13:40 - 09 Ιουλ 2025

Αποκλειστικό Reuters: Μέσω τρίτων χωρών «εξάγει» ορυκτά η Κίνα στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικοί αγοραστές κρίσιμων ορυκτών παρακάμπτουν την απαγόρευση εξαγωγών της Κίνας έχοντας βρει έναν καινούργιο τρόπο. Όπως αναφέρει το Reuters, η Κίνα εξάγει στις ΗΠΑ μέσω τρίτων χωρών όπως η Ταϊλάνδη και το Μεξικό.

Το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλες ποσότητες αντιμονίου, ενός μετάλλου που χρησιμοποιείται σε μπαταρίες, μικροτσίπ και επιβραδυντικά φλόγας, έχουν εισρεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ταϊλάνδη και το Μεξικό μετά την απαγόρευση εξαγωγών προς τις ΗΠΑ από την Κίνα πέρυσι, όπως αναφέρουν τελωνειακά και ναυτιλιακά αρχεία, τα οποία δείχνουν ότι τουλάχιστον μία κινεζικών συμφερόντων εταιρεία εμπλέκεται στο εμπόριο αυτό.

Η Κίνα κυριαρχεί στην προσφορά αντιμονίου, αλλά και του γαλλίου και του γερμανίου, μετάλλων που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες, τους ημιαγωγούς και την στρατιωτική τεχνολογία. Το Πεκίνο απαγόρευσε τις εξαγωγές αυτών των μετάλλων προς τις ΗΠΑ στις 3 Δεκεμβρίου, ως απάντηση στα αμερικανικά μέτρα κατά του κινεζικού τομέα μικροτσίπ.

Η αλλαγή αυτή στις εμπορικές ροές αναδεικνύει την έντονη παγκόσμια ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά και τις δυσκολίες της Κίνας να εφαρμόσει πλήρως τους περιορισμούς της, καθώς ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ σε οικονομικό, στρατιωτικό και τεχνολογικό επίπεδο.

Τα εμπορικά στοιχεία καταγράφουν επαναδρομολόγηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ μέσω τρίτων χωρών, κάτι που, όπως έχουν παραδεχτεί Κινέζοι αξιωματούχοι, συμβαίνει.

Τρεις ειδικοί του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων δύο στελεχών αμερικανικών εταιρειών, επιβεβαίωσαν ότι έχουν προμηθευτεί περιορισμένα μέταλλα από την Κίνα τους τελευταίους μήνες. Οι ΗΠΑ εισήγαγαν 3.834 μετρικούς τόνους οξειδίου του αντιμονίου από την Ταϊλάνδη και το Μεξικό από τον Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο, αριθμός που ξεπερνά σχεδόν τη συνολική ποσότητα των προηγούμενων τριών ετών μαζί.

Η Ταϊλάνδη και το Μεξικό εκτοξεύθηκαν φέτος στις τρεις πρώτες θέσεις των εξαγωγικών προορισμών για το κινέζικο αντιμόνιο, σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνειακά στοιχεία έως τον Μάιο. Καμία από τις δύο χώρες δεν βρισκόταν καν στη δεκάδα το 2023, το τελευταίο πλήρες έτος πριν από τους περιορισμούς.

Κάθε μία από τις δύο χώρες διαθέτει μόλις μία μονάδα κατεργασίας αντιμονίου, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων RFC Ambrian, ενώ η μονάδα στο Μεξικό επαναλειτούργησε μόλις τον Απρίλιο. Καμία από τις δύο δεν εξορύσσει σημαντικές ποσότητες του μετάλλου.

Οι εισαγωγές αντιμονίου, γαλλίου και γερμανίου από τις ΗΠΑ φέτος κινούνται στα ίδια ή και υψηλότερα επίπεδα από εκείνα πριν την απαγόρευση – αν και σε υψηλότερες τιμές.

Ο Ραμ Μπεν Τζιόν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας ελέγχου ψηφιακών φορτίων Publican, δήλωσε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις επαναποστολής (transshipment), αν και τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν τις εμπλεκόμενες εταιρείες. «Βλέπουμε ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται σταθερά», δήλωσε στο Reuters. Πρόσθεσε ότι οι κινεζικές εταιρείες είναι «εξαιρετικά δημιουργικές στην παράκαμψη κανονισμών».

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανέφερε τον Μάιο ότι άγνωστοι φορείς του εξωτερικού «συνεργάζονται με εγχώριους παραβάτες του νόμου» για να παρακάμψουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές και τόνισε ότι η καταστολή τέτοιων ενεργειών είναι κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια. Δεν απάντησε στα ερωτήματα του Reuters σχετικά με την αλλαγή στις εμπορικές ροές από τον Δεκέμβριο.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, καθώς και τα αντίστοιχα υπουργεία της Ταϊλάνδης και του Μεξικού, επίσης δεν απάντησαν σε ερωτήματα.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν απαγορεύει την αγορά κινεζικής προέλευσης αντιμονίου, γαλλίου ή γερμανίου από Αμερικανούς αγοραστές. Οι κινεζικές εταιρείες μπορούν να εξάγουν τα μέταλλα αυτά προς τρίτες χώρες, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια.

Ο Λέβι Πάρκερ, ιδρυτής και CEO της αμερικανικής εταιρείας Gallant Metals, δήλωσε στο Reuters ότι λαμβάνει περίπου 200 κιλά γαλλίου μηνιαίως από την Κίνα, χωρίς να κατονομάσει τους εμπλεκόμενους, λόγω πιθανών επιπτώσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 13:47
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