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Στρατηγική συνεργασία ΕΟΤ και Netflix για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού με νέο βίντεο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13:27 - 09 Ιουλ 2025

Στρατηγική συνεργασία ΕΟΤ και Netflix για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού με νέο βίντεο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), σε συνεργασία με το Netflix, δημιούργησε ένα καινούριο βίντεο με τοπία από όλη την Ελλάδα, ιστορικά τοπόσημα από την Αθήνα και τους Δελφούς έως τις Σπέτσες και τους Παξούς.

Το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου, έχει ως στόχο να αναδείξει την Ελλάδα ως κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό. Επίσης, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, αξιοποιεί τη δύναμη της αφήγησης και περιλαμβάνοντας στιγμιότυπα από δημοφιλείς εκπομπές και σειρές του Netflix.

Μέσα από το βίντεο, θεατές από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να εξοικειωθούν με μοναδικές εικόνες της Ελλάδας, που «πρωταγωνιστούν» σε σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ του Netflix, όπως «Maestro in Blue», «A perfect story», «Beckett», «Glass Onion: A Knives Out Mystery» και «Lighthouse Lesvos», μεταξύ άλλων. Συνολικά, το βίντεο αποτελεί μια «ωδή» στην πολιτιστική κληρονομιά, τη φυσική ομορφιά και τον τρόπο ζωής της χώρας.

Η παραγωγή και η κυκλοφορία του βίντεο είναι μέρος της συνεργασίας που υπέγραψαν το Netflix και ο ΕΟΤ τον Ιούλιο του 2024. Μέσω αυτής της συμφωνίας, το Netflix δεσμεύτηκε να στηρίξει την τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, αξιοποιώντας την παγκόσμια απήχηση των σειρών και των ταινιών του που γυρίστηκαν και διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα.

Τέλος, το βίντεο θα αξιοποιηθεί ενεργά από τον ΕΟΤ, στο πλαίσιο διάφορων προωθητικών ενεργειών, με γνώμονα την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας και την προσέλκυση ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο.

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