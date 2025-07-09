ΕΕ – ΗΠΑ: Προσωρινή συμφωνία με έμφαση στους δασμούς 10% στα αυτοκίνητα

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία επί της αρχής για την επιβολή δασμών 10% στα αυτοκίνητα, αποτρέποντας μια γενικευμένη κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, αναμένει εντός της Πέμπτης τη σχετική επιστολή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εκλαμβάνεται ως σήμα κατατεθέν μιας προσωρινής συμφωνίας. Η προσέγγιση βασίζεται σε μοντέλο παρόμοιο με εκείνο που εφαρμόστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει απαραίτητα πλήρη πρόσβαση στην αμερικανική αγορά.

Αν και μια συμφωνία δεν επιλύει μακροπρόθεσμα τις διαφορές στην εμπορική στρατηγική των δύο πλευρών, θα μπορούσε να λειτουργήσει πυροσβεστικά, αποτρέποντας μια επώδυνη σύγκρουση που θα είχε παγκόσμιες επιπτώσεις για τις αγορές και τη βιομηχανία.

«Θα δείτε. Μιλάμε μαζί τους. Είμαστε πιθανόν δύο ημέρες μακριά από μια επιστολή. Και μια επιστολή σημαίνει συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία στη γραμμή του πυρός

Ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός χαμένος μιας πιθανής αποτυχίας των συνομιλιών είναι αναμφίβολα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές στις ΗΠΑ. Η συμβολή του τομέα στο ΑΕΠ της Γερμανίας αγγίζει το 5%, με τις εξαγωγές να έχουν ήδη υποστεί διψήφιες μειώσεις: -13% τον Απρίλιο και -25% τον Μάιο (σε ετήσια βάση).

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) προειδοποιεί για ημερήσιες απώλειες εκατομμυρίων ευρώ εάν επιβληθούν αντίποινα, ενώ η γερμανική VDA κάνει λόγο για «μετρήσιμο αντίκτυπο» ήδη από την παράταση των αβεβαιοτήτων.

Εκπρόσωπος του Φρίντριχ Μερτς σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ο χρόνος είναι χρήμα».

Προβληματισμός για την ισοτιμία πρόσβασης με το Ηνωμένο Βασίλειο

Παρά την αισιοδοξία για μια συμφωνία στο πρότυπο Ηνωμένου Βασιλείου, ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η ΕΕ θα καταφέρει να εξασφαλίσει ίδιους όρους πρόσβασης στην αμερικανική αγορά, ειδικά για ευαίσθητους τομείς όπως ο χάλυβας, η αυτοκινητοβιομηχανία και άλλα βιομηχανικά προϊόντα.

Η εμπορική στρατηγική της Ουάσιγκτον, που βασίζεται πλέον σε διμερείς, στοχευμένες συμφωνίες, αφήνει περιορισμένα περιθώρια για ευρείες ευρωπαϊκές εξαιρέσεις ή προνόμια.

Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Βάλντις Ντομπρόβσκις, υπογράμμισε ότι στόχος της ΕΕ παραμένει μια συμφωνία επί της αρχής το ταχύτερο δυνατό, καθώς η αβεβαιότητα έχει ήδη αρνητικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η παράταση έως την 1η Αυγούστου, που συμφωνήθηκε ώστε να αποφευχθεί η άμεση ενεργοποίηση αμοιβαίων κυρώσεων, θεωρείται από τις Βρυξέλλες ως το τελευταίο «παράθυρο» διαπραγμάτευσης.