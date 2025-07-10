ΑΑΔΕ: Ενοποίηση Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην Αττική

Ειδικότερα, από 14/7/2025, παύει η λειτουργία της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης Κατοίκων Εξωτερικού - Εναλλακτικής Φορολόγησης, καθώς και της 1ης και 2ης Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ.
Για υποθέσεις αρμοδιότητας των υπηρεσιών που ενοποιούνται, οι φορολογούμενοι πλέον θα εξυπηρετούνται:
Την Παρασκευή 11/7, από τις 14:30, η εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου» παύει να είναι διαθέσιμη για τις υπηρεσίες που ενοποιούνται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω:
- της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) επιλέγοντας «τα Αιτήματά μου» ή «τα Ραντεβού μου»,
- της εφαρμογής myAADEapp επιλέγοντας «Τα Αιτήματά μου/ Τα Ραντεβού μου», καθώς και
- του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.