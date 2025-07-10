ΑΑΔΕ: Ενοποίηση Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην Αττική

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει την οργανωτική της αναδιάρθρωση, προχωρώντας σε αλλαγές στον τρόπο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων στην Αττική, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την παροχή πιο αποτελεσματικών φορολογικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, από 14/7/2025, παύει η λειτουργία της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης Κατοίκων Εξωτερικού - Εναλλακτικής Φορολόγησης, καθώς και της 1ης και 2ης Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ.

Για υποθέσεις αρμοδιότητας των υπηρεσιών που ενοποιούνται, οι φορολογούμενοι πλέον θα εξυπηρετούνται:

Την Παρασκευή 11/7, από τις 14:30, η εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου» παύει να είναι διαθέσιμη για τις υπηρεσίες που ενοποιούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω: