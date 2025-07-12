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ΠΑΣΟΚ: Ο Φλωρίδης να αρχίσει να προβληματίζεται για τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό του
Πολιτική
12:00 - 12 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ: Ο Φλωρίδης να αρχίσει να προβληματίζεται για τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό του 

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοίνωση-απάντηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη εξέδωσε το Σάββατο (12/7) το ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην βουλευτής του κόμματος και νυν Υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη είχε νωρίτερα σχολιάσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει.      

«Μην ανησυχεί ο κ. Φλωρίδης πως θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Καλύτερα ας αρχίσει να προβληματίζεται που θα επενδύσει τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό του, τώρα που οι μέρες της Νέας Δημοκρατίας τελειώνουν και είναι βέβαιο ότι θα του λείψει η υπουργική καρέκλα».

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο Action 24, ο κ. Φλωρίδης είχε στρέψει τα πυρά του κατά του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τροπολογία για το άσυλο.

«Πώς θα κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης, φωνάζοντας “παρών”; Τι “παρών”, βρε άνθρωπέ μου;” είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Όπως πρόσθεσε: «Η χώρα δεν κυβερνιέται με “παρών”, αλλά με ευθύνη, τόλμη και αποφασιστικότητα».

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