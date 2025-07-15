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Κογκρέσο: Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Ειδήσεις
09:10 - 15 Ιουλ 2025

Κογκρέσο: Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας και τα νησιά ετοιμάζει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ από τα ηγετικά στελέχη της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στο Κογκρέσο.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Νόμος για την Καταγραφή της Συνεργασίας Ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας» προβλέπει ότι ο εκάστοτε Αμερικανός υπουργός Άμυνας θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο που θα εντοπίζει και θα παρουσιάζει νέες «ευκαιρίες» για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Υπό αυτό το πρίσμα, προβλέπεται ότι ο εκάστοτε Αμερικανός υπουργός ‘Αμυνας θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο που θα εντοπίζει και θα παρουσιάζει νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδικότερα, η έκθεση θα περιλαμβάνει μια περιγραφή των δικαιωμάτων των βάσεων που παρέχονται βάσει της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία επιτρέπει στις δυνάμεις των ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση σε τέσσερις επιπλέον στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τους βουλευτές Γκρέις Μενγκ, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη. Οι νομοθέτες υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν αναγκάσει το Πεντάγωνο να αυξήσει τη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, «η δραστηριότητα σε βάσεις όπως η Αλεξανδρούπολη και ο Κόλπος της Σούδας υπήρξε βασικός πυλώνας της προβολής ισχύος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, παίζοντας ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικότερα στον συνεχιζόμενο ανεφοδιασμό της Ουκρανίας».

Πριν από σχεδόν ένα χρόνο, η βουλευτής Γκρέις Μενγκ είχε καταθέσει μια παρόμοια έκδοση αυτής της νομοθεσίας ως τροπολογία στον νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2024, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

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