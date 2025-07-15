Νέες αγορές, παλιά ερωτήματα: Τα έσοδα της FIFA αυγατίζουν, το ποδόσφαιρο αναζητά κατεύθυνση

Αυλαία έριξε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA την Κυριακή (13/7), το οποίο έλαβε χώρα τις τελευταίες εβδομάδες στις ΗΠΑ.

Η FIFA κάνει λόγο για ένα εξαιρετικά πετυχημένο φορμάτ, καθώς αυγάτισαν τα έσοδα τόσο της ίδιας, όσο των συλλόγων.

Η πιο επιτυχημένη διοργάνωση στον κόσμο κατά τον Ινφαντίνο

Αναλυτικότερα ως προς το οικονομικό σκέλος, ο επικεφαλής της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο υποστήριξε ότι το νέο τουρνουά επέφερε έσοδα της τάξης των 2 δισ. δολαρίων, δηλαδή 31 εκατ. ανά αγώνα, και υποστήριξε ότι πρόκειται για την «πιο επιτυχημένη συλλογική διοργάνωση στον κόσμο».

Βέβαια ο πρόεδρος της FIFA συνηθίζει να προωθεί τα εμπορικά προϊόντα της με τον πιο δυναμικό τρόπο και συχνά με λεκτικές υπερβολές. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν χαρακτήρισε το αμφιλεγόμενο Μουντιάλ του Κατάρ που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022 ως το πιο επιτυχημένο τουρνουά όλων των εποχών. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχε πει το ίδιο για το Μουντιάλ στη Ρωσία.

FIFA president Gianni Infantino on the 2025 Club World Cup: "We’ve generated revenue of more than $2bn. That’s $31m per game. No other club tournament comes close." pic.twitter.com/vbO5Qe5O9Z — EuroFoot (@eurofootcom) July 12, 2025

Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που επικρίνουν τη νέα διοργάνωση και που καταγγέλλουν τη συνεχή εμπορευματοποίηση του ποδοσφαιρικού προϊόντος εις βάρος της ποιότητας και του πνεύματος του αθλήματος, όπως φαίνεται για παράδειγμα από το ευρωπαϊκό τμήμα της FIFAPro (Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαιριστών), το οποίο υπέβαλε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού αρκετές ευρωπαϊκές λίγκες, κατά του νέου τουρνουά, προς εκνευρισμό της FIFA.

Η FIFAPro κατηγορεί τακτικά την Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι διαμορφώνει τη δομή του αθλήματος χωρίς διάλογο με τους πρωταγωνιστές του, δηλαδή τους ίδιους τους αθλητές. Εδικότερα, για το συγκεκριμένο τουρνουά, κατηγορεί τη FIFA ότι σκηνοθέτησε ένα θέαμα, εκθέτοντας στην πραγματικότητα την υγεία των ποδοσφαιριστών, που κλήθηκαν να αγωνιστούν σε αντίξοες συνθήκες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Αυγάτισαν τα έσοδα των συλλόγων

Αξίζει να σταθεί κανείς παραπάνω στο οικονομικό όφελος των συλλόγων που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση.

Συνολικά, η FIFA διέθεσε περίπου 1 δισ. δολάρια στους 32 συλλόγους που συμμετείχαν, σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις της. Το μεγαλύτερο μερίδιο πήγε στις ευρωπαϊκές ομάδες που είναι και οι πιο εμπορικές. Ήταν ωστόσο μία ευκαιρία για τις ομάδες της Βόρειας και Λατινικής Αμερικής, καθώς και της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας να αυξήσουν τα έσοδα τους, καθώς οι αγώνες με τα ευρωπαϊκά μεγαθήριο δημιουργούν προϋποθέσεις για καλύτερο μάρκετινγκ και μεγαλύτερη προβολή.

Πιο συγκεκριμένα, 525 εκατ. δολάρια μοιράστηκαν στους συλλόγους μόνο για τη συμμετοχή τους. Οι ευρωπαϊκές ομάδες έλαβαν μόνο για τη συμμετοχή τους ποσά από 12,81 έως 38,19 εκατ. δολάρια. Οι σύλλογοι της Λατινικής Αμερικής έλαβαν 15,21 εκατ. δολάρια. 9,55 εκατ. έλαβαν τα κλαμπ της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής. Την ίδια στιγμή, η Auckland City από τη Νέα Ζηλανδία εξασφάλισε 3,58 εκατ. δολάρια. Να σημειωθεί ότι η μοναδική εκπρόσωπος της Ωκεανίας, που στελεχώνεται από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, αύξησε τους ακολούθους της στο Instagram κατά 995%.

Πέραν των φιξαρισμένων ποσών, 475 εκατ. δολάρια δόθηκαν στη συνέχεια στις ομάδες, ανάλογα με τα επιτεύγματά τους στο τουρνουά.

Πάντως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μπορεί αποφέρει μεν συγκριτικά με το Champions League λιγότερα έσοδα, ωστόσο αναλογικά με τον αριθμό των αγώνων είναι αρκετά περισσότερα. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που έφτασαν μέχρι τον τελικό αγωνίστηκαν 7 φορές, ενώ στο Champions League οι ομάδες που συμμετέχουν μόλις στην πρώτη φάση της διοργάνωσης παίζουν 8 αγώνες.

Ο παρακατώ πίνακας απεικονίζει τα συνολικά έσοδα των συλλόγων:

Η FIFA βάζει πλώρη για νέες αγορές

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η FIFA σηματοδοτεί τη διείσδυσή της σε νέες αγορές. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει καιρό αποφασίσει να στραφεί στον αραβικό κόσμο, στη Βόρεια Αμερική και τις αγορές της Ασίας, που υπόσχονται παραπάνω έσοδα σε σχέση με την Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη διοργάνωση είχε λιγότερο ευρωκεντρικό χαρακτήρα. Και κάνοντας μία πρώτη εκτίμηση, η FIFA φαίνεται να πέτυχε τους βασικούς της στόχους καθώς:

προετοίμασε τις ΗΠΑ για το Μουντιάλ του 2026, το οποίο διοργανώνουν από κοινού με Μεξικό και Καναδά (να δούμε αν θα πάει καλά αυτό μέσα στην δασμολογική ένταση του Τραμπ),

εξακολουθεί να ενισχύει σταθερά τις συνεργασίες με τη Μέση Ανατολή,

αύξησε τα έσοδά της, ενισχύοντας την προβολή αγώνων σε πλατφόρμες streaming σε Ινδία και Κίνα

επιχείρησε το άνοιγμα σε νέες γενιές φιλάθλων μέσω μαζικής προβολής σε μέσα δικτύωσης όπως το Tik Tok.

Όσον αφορά τις μεταδόσεις, όπως φάνηκε και στο ελληνικό περιβάλλον, η νέα διοργάνωση δεν κέρδισε το ευρωπαϊκό φίλαθλο κοινό.. Συγκρίνοντας για παράδειγμα τη τηλεθέαση στην Ελλάδα, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έφτασε στο 25,2%, αρκετά χαμηλότερα από τη τηλεθέαση του πρόσφατου τελικού του Champions League που έφτασε το 32,9% και του τελικού του Euro 2024 που έφτασε το 54,4%.

Σε ρηχότερα νερά, συγκριτικά με τις κλασσικές διοργανώσεις, κινήθηκε η τηλεθέαση και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς φίλαθλοι φαίνεται να προτιμούν την κλαδική δομή του αθλήματος.

Πού κατευθύνεται το ποδόσφαιρο;

Πάντως στους οργανωμένους φιλάθλους των ομάδων των προηγμένων πρωταθλημάτων κυριάρχησε περισσότερο η «γκρίνια» για την αυξημένα παιχνίδια των παιχτών, που επιφέρουν πρόσθετη κούραση, τραυματισμούς και πτώση της ποιότητας των αγώνων. Ωστόσο αυτές οι ανησυχίες δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη στρατηγική της FIFA και των συλλόγων.

Είναι πράγματι γεγονός ότι η ποιότητα των αγώνων κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα, ενώ πολλές φορές τα γήπεδα είχαν αρκετές κενές θέσεις. Αυτά τα προβλήματα αναγνωρίστηκαν και από τη FIFA.

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι στο προφίλ του διεθνή αστέρα της Ρεάλ Κίλιαν Εμπαμπέ στο Instagram προστέθηκε φωτογραφία με φιλάθλους… Photoshop.

Τέτοιες μικρές λεπτομέρειες επιβεβαιώνουν πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο μάρκεντιγκ, όσο και σε επίπεδο νοοτροπίας.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και όπως έχει εξελιχθεί η αγορά ποδοσφαίρου, τα έσοδα είναι γιγαντιαία και επιβεβαιώνουν δυστυχώς την οικονομική ανισότητα που επικρατεί σε παγκόσμια κλίμακα: Τη στιγμή που ακόμη και στα προηγμένα κράτη πολλοί πολίτες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με τα βασικά λόγω της ακρίβειας, που οι πόλεμοι γίνονται κανονικότητα, η κλιματική κρίση επελαύνει και οι προσφυγικές ροές αυξάνονται, οι παράγοντες του ποδοσφαίρου εκτοξεύουν όλο και περισσότερο τα κέρδη τους. Παράλληλα, δεν λείπουν τα σκάνδαλα διαφθοράς.

Η FIFA πουλάει ένα προϊόν, το ποδόσφαιρο. Είναι λογικό να επιδιώκει το κέρδος και να το μεγιστοποιήσει. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνει είναι η αύξηση των αγώνων: Περισσότερα τηλεοπτικά και διαφημίσεις, παραπάνω εισιτήρια. Ωστόσο η αύξηση της ποσότητας γίνεται εις βάρος της ποιότητας. Κι αυτό φάνηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγου στις ΗΠΑ. Είναι επίσης αμφίβολο αν αυτό το μοντέλο μπορέσει να επιβιώσει μακροπρόθεσμα, από τη στιγμή που οι συνεχείς αγώνες αφήνουν αποτύπωμα τόσο στις αποδόσεις των ποδοσφαιριστών όσο και στην ευαλωτότητά τους στους τραυματισμούς.

Ο χώρος του ποδοσφαίρου καλείται γενικότερα να επιλέξει ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει. Εκείνον της ανεξέλεγκτης εμπορευματοποίησης ή εκείνον της προώθησης των αυθεντικών αξιών του αθλήματος; Σε αυτό το ερώτημα FIFA και οργανωμένοι φίλαθλοι απαντούν διαφορετικά και προφανώς δεν χρήζει διευκρίνησης ποια κατεύθυνση επιλέγει κάθε πλευρά.

Ο Τραμπ έκλεψε για άλλη μία φορά την παράσταση

Για την ιστορία, το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ολοκληρώθηκε με νικήτρια την Τσέλσι, επικρατώντας στον τελικό με 3-0 την Παρί σεν Ζερμέν, την κάτοχο του Champions League.

Την παράσταση έκλεψε πάντως για άλλη μία φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν θέλησε να αποχωρήσει από το κάδρο των νικητών όταν τους παρέδωσε το τρόπαιο, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, παρά τις αμήχανες εκκλήσεις του Ινφαντίνο. Ως γνωστόν ο Τραμπ έχει ιδιαίτερη αδυναμία σε όσους έχουν νοοτροπία «νικητή» και το επιβεβαιώνουν στην πράξη.