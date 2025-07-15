Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Πώς θα λάβει η επιχείρησή σας ενίσχυση έως 80.000 ευρώ

Η Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και αφορά στη στήριξη των επενδυτικών τους σχεδίων, ξεκινάει την Πέμπτη 17/7.

Η νέα αυτή δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους και δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 200.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων είναι 80.000€. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών, που επετεύχθη σε μία από τις τρεις πλήρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαία για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και κυμαίνονται από 40% έως 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης, ανάλογα με την Κατηγορία Περιφέρειας υλοποίησής της.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη (δηλαδή συνεχόμενη δωδεκάμηνη λειτουργία) κλεισμένη διαχειριστική χρήση

δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας

διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος II

έχουν μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ακόμα, 1ον. κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια και 2ον. είναι υποχρεωτική η επίτευξη αύξησης των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης [(σε σχέση με το ποσό των εξαγωγών της κατά το έτος βάσης (φορολογικό έτος 2024)] σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της πράξης.

Οι κρίσιμες προθεσμίες

1ον. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

2ον. Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης ή αποτέλεσμα αξιολόγησης ένστασης).

3ον. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Πέμπτη 17.07.2025 και ώρα 13:00, με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 09.10.2025 και ώρα 15:00.

4ον. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Πως θα κάνετε την αίτηση σας

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), https://app.opske.gr/

Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Επικοινωνία- Πληροφορίες

Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από 10:00 πµ έως 2:00 µµ

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από 9:00 πμ έως 4:30 μμ

Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

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