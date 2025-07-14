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Κάλλας: Θετική η στροφή Τραμπ απέναντι στη Μόσχα αλλά «πολύ μεγάλη» η διορία 50 ημερών
Ειδήσεις
21:28 - 14 Ιουλ 2025

Κάλλας: Θετική η στροφή Τραμπ απέναντι στη Μόσχα αλλά «πολύ μεγάλη» η διορία 50 ημερών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας εξέφρασε την Δευτέρα (14/7) την ικανοποίησή της για το τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τη Ρωσία, αλλά ταυτόχρονα δεν δίστασε να επικρίνει το χρονοδιάγραμμα.    

Είναι «πολύ θετικό» το γεγονός ότι ο Τραμπ τηρεί σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, δήλωσε η Κάλλας στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα. «Από την άλλη πλευρά, 50 ημέρες είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει τους συμμάχους της Ρωσίας, όπως η Κίνα και η Ινδία, με τιμωρητικούς δασμούς 100 %. Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τους λεγόμενους δευτερογενείς δασμούς εάν δεν υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία σε 50 ημέρες, δήλωσε ο Τραμπ σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο. Ήταν «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Ρωσία σκοτώνει αθώους πολίτες στην Ουκρανία «κάθε μέρα», δήλωσε η Κάλλας. Επομένως, ήταν σαφές «ότι πρέπει όλοι να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, ώστε να θελήσει και αυτή την ειρήνη». Επομένως, είναι καλό «που οι Αμερικανοί λαμβάνουν μέτρα», τόνισε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Ευχήθηκε «να παράσχουν και στρατιωτική βοήθεια, όπως οι Ευρωπαίοι».

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