Ο «χάρτης» του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού – Δύσκολη εξίσωση για Φον ντερ Λάιεν

Όταν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσιάσει το σχέδιό της για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ την Τρίτη (15/7), θα είναι η πιο καθαρή έκφραση της πραγματικής ισορροπίας δυνάμεων σε ολόκληρη την Ένωση: Οι εθνικές κυβερνήσεις και η Επιτροπή είναι υπεύθυνες, με αυτή τη σειρά. Και όπως θα εξηγήσουμε, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο οι γνωρίζοντες πιστεύουν ότι είναι καταδικασμένος.

Η Φον ντερ Λάιεν σφίγγει τον έλεγχο του ταμείου των τρισεκατομμυρίων ευρώ και αποκόπτει τους ενοχλητικούς ευρωβουλευτές και τους παραδοσιακούς συνομιλητές στις περιφερειακές κυβερνήσεις της Ευρώπης, όπως αναφέρει το Euractiv.

Εάν αυτός ο ριζικός ανασχηματισμός γίνει πραγματικότητα, οι χώρες θα πρέπει να υποβάλουν ένα εθνικό σχέδιο και να εκπληρώσουν τους εγχώριους μεταρρυθμιστικούς στόχους για να λάβουν το μερίδιό τους από τις παραδοσιακές επιδοτήσεις συνοχής και γεωργίας της ΕΕ, που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του τρέχοντος προϋπολογισμού, όπως αναφέρουν οι Sofía Sánchez Manzanaro και Jacob Wulff Wold. Το νέο πλαίσιο θα διαμορφωθεί άμεσα με βάση το μετα-πανδημικό σύστημα, το οποίο παραγκώνισε το Κοινοβούλιο και εξόργισε τους ελεγκτές λόγω της ενσωματωμένης μη λογοδοσίας του.

Παρά τα κατευναστικά λόγια της φον ντερ Λάιεν προς τις περιφέρειες και τους αγρότες τις τελευταίες εβδομάδες, αυτός ο εφιάλτης - ή ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός, ανάλογα με το πώς τον βλέπετε - θα θέσει το πλαίσιο για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τις χώρες και τους ευρωβουλευτές.

Ο επίτροπος γεωργίας της ΕΕ ήταν κάποτε μια επιβλητική φυσιογνωμία στις Βρυξέλλες (σκεφτείτε τον Φραντς Φίσλερ). Ο σημερινός κάτοχος του αξιώματος δίνει μάχη οπισθοφυλακής για να εμποδίσει τις αγροτικές επενδύσεις να ενταχθούν στις «εθνικές και περιφερειακές συμπράξεις» - και να γίνουν ευάλωτες σε περικοπές, όπως έγραψε η Euractiv τη Δευτέρα. Ο Christophe Hansen έχει επιμείνει ότι οι ανά εκτάριο αγροτικές επιδοτήσεις θα παραμείνουν δεσμευμένες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αριθμοί θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο.

Υπάρχει και μια άλλη άποψη. Γιατί η Επιτροπή θα πρέπει να «μασήσει» 17 ισπανικά σχέδια αγροτικής ανάπτυξης, αντί για ένα μόνο; Η Γαλλία και η Γερμανία, καίριας σημασίας, υποστηρίζουν ένα μοντέλο «μετρητά για μεταρρυθμίσεις», όπως γίνεται σαφές σε αυτή τη χρήσιμη επισκόπηση των θέσεων όλων των χωρών της ΕΕ, και οι εμπειρογνώμονες λένε ότι ο εξορθολογισμός του δυσκίνητου προϋπολογισμού είναι απαραίτητος.

Το μοντέλο δεν αποτελεί έκπληξη. Από το 2019, όταν ανέλαβε για πρώτη φορά η φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη έχει γίνει περισσότερο κυβερνητική, εν μέσω της ανάγκης για γρήγορες αποφάσεις από τις Βρυξέλλες προς τις πρωτεύουσες για τη στήριξη της Ουκρανίας και την αγορά εμβολίων.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το μέτριο μέγεθος του προϋπολογισμού θα μπορούσε να είναι η καταστροφή του. Παρ' όλη τη συζήτηση για «περισσότερη Ευρώπη», η Γερμανία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να δαπανήσει περισσότερα, ενώ άλλες μεγάλες χώρες παραπαίουν από τα δημοσιονομικά τους προβλήματα