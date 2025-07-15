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Παροχή Patriot στην Ουκρανία με ευλογίες Τραμπ – Ο λογαριασμός στους Ευρωπαίους
Ειδήσεις
18:53 - 15 Ιουλ 2025

Παροχή Patriot στην Ουκρανία με ευλογίες Τραμπ – Ο λογαριασμός στους Ευρωπαίους

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τραμπ μπορεί να έχει αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν και να ανακοίνωσε τη Δευτέρα (14/7) την παροχή Patriot στην Ουκρανία, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πρόθυμος να επωμιστεί το κόστος του πολέμου.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Γενικό Γραμματέα Μαρκ Ρούτε ο Τραμπ επέμενε ότι ο πόλεμος δεν είναι δικός του αλλά του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Ανέφερε επίσης ότι το κόστος θα το επωμιστούν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο το ΝΑΤΟ (όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση) δεν αγοράζει αυτοβούλως το οπλικό υλικό. Η αγορά του γίνεται μέσω των κρατών-μελών του. Ως εκ τούτου το κόστος των Patriot, που θεωρούνται κομβικά για την αεροάμυνα της Ουκρανίας, θα κληθούν να το αναλάβουν τα ίδια τα ευρωπαϊκά κράτη.

Δεν έχει γίνει ακόμη κάποια συγκεκριμένη συνεννόηση μεταξύ των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ για το πώς θα κινηθούν στην εξασφάλιση των αναγκαίων Patriots. Μέχρι στιγμής οι όποιες δεσμεύσεις πραγματοποιούνται σε εθελούσια βάση. Η Γερμανία έχει δώσει σήμα για αγορά δύο Patriots και η Νορβηγία για άλλο ένα. Προθυμία έχουν δηλώσει ακόμη η Βρετανία και η Δανία.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα μεγάλο δημοσιονομικό και οικονομικό βάρος που θα κληθούν να διαχειριστούν οι Ευρωπαίοι. Ενδιαφέρον θα έχει αν καταφέρουν να χαράξουν έναν πανευρωπαϊκό συντονισμό για την ανάληψη του κόστους της στρατιωτικής βοήθειας που χρειάζεται μακροπρόθεσμα το Κίεβο, τη στιγμή που η μέθοδος της εθελούσιας δέσμευσης θα φτάσει κάποια στιγμή στα όριά της και η Ρωσία δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει τον πόλεμο

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 18:56
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