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Μήνυμα Πούτιν στον Τραμπ μέσω Reuters: Ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι του
Ειδήσεις
18:25 - 15 Ιουλ 2025

Μήνυμα Πούτιν στον Τραμπ μέσω Reuters: Ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 50 ημέρες. Αντίθετα, τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο, διαμηνύουν μέσω του Reuters πως σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι η Δύση να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δικούς του όρους για ειρήνη. Οι ίδιες πηγές διαμηνύουν ότι και οι εδαφικές του απαιτήσεις ενδέχεται να διευρυνθούν όσο οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.

Ο Τραμπ, τη Δευτέρα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση του Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός και ανακοίνωσε νέο πακέτο αποστολής όπλων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot. Απείλησε επίσης τη Μόσχα με νέες κυρώσεις, αν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία μέσα σε 50 ημέρες.

Ο Πούτιν, ωστόσο, δεν έχει τέτοιο σκοπό, εκτός βέβαια αν ικανοποιηθούν οι όροι του. Κατά τα λοιπά, στέλνει μήνυμα πως δεν πρόκειται να υποκύψει σε απειλές και κυρώσεις, καθώς «η ρωσική οικονομία και ο στρατός είναι αρκετά ισχυροί ώστε να αντέξουν οποιαδήποτε νέα δυτικά μέτρα».

Οι τρεις ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο υπό πίεση από τη Δύση και θεωρεί ότι η Ρωσία, η οποία έχει ήδη επιβιώσει από τις σκληρότερες κυρώσεις της Δύσης, μπορεί να αντέξει και άλλη οικονομική πίεση, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών δασμών που απειλούν τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

«Ο Πούτιν θεωρεί ότι κανείς δεν έχει εμπλακεί σοβαρά μαζί του σε ουσιαστικές συζητήσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, ούτε οι Αμερικανοί, οπότε θα συνεχίσει μέχρι να πάρει αυτό που θέλει», δήλωσε μία από τις πηγές στο Reuters.

Παρά τις αρκετές τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, αλλά και τις επισκέψεις του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία, ο Ρώσος ηγέτης πιστεύει ότι δεν έχουν γίνει λεπτομερείς διαβουλεύσεις για τη βάση ενός ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο Πούτιν εκτιμά τη σχέση με τον Τραμπ και είχε καλές συζητήσεις με τον Γουίτκοφ, αλλά τα συμφέροντα της Ρωσίας είναι πάνω απ’ όλα», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στο αίτημα για σχόλιο επί του θέματος, αναφέρει το Reuters.

Οι όροι του Πούτιν για ειρήνη, σύμφωνα με τις πηγές, περιλαμβάνουν: μια νομική δέσμευση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ανατολικά, ουδετερότητα της Ουκρανίας και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της, προστασία για τους ρωσόφωνους που ζουν εκεί και αποδοχή των εδαφικών κερδών της Ρωσίας.

Είναι επίσης πρόθυμος να συζητήσει για το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή μεγάλων δυνάμεων, αν και παραμένει εξαιρετικά ασαφές πώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές του Κρεμλίνου, ο Πούτιν μπορεί να συνεχίσει να πολεμά μέχρι να καταρρεύσει η ουκρανική άμυνα και να επεκτείνει τις εδαφικές του φιλοδοξίες ώστε να περιλάβουν μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία θα δράσει με βάση την αδυναμία της Ουκρανίας», δήλωσε η τρίτη πηγή, προσθέτοντας ότι η Μόσχα ενδέχεται να σταματήσει την επίθεση αφού καταλάβει τις τέσσερις ανατολικές περιοχές, εάν συναντήσει σθεναρή αντίσταση. «Αλλά αν η Ουκρανία καταρρεύσει, θα ακολουθήσει ακόμη μεγαλύτερη κατάληψη εδαφών: του Δνιπρό, του Σούμι και του Χαρκίβ».

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η θερινή επίθεση της Ρωσίας δεν πηγαίνει όπως είχε ελπίσει η Μόσχα. Η ανώτατη στρατιωτική του ηγεσία, που αναγνωρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν αριθμητικά, υποστηρίζει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα κρατούν τη γραμμή άμυνας και αναγκάζουν τη Ρωσία να πληρώνει βαρύ τίμημα για κάθε της προέλαση.

Ο Τραμπ έχει ελάχιστη επιρροή πάνω στον Πούτιν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο, τη φονικότερη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δίνουν πλήρη στοιχεία για τις απώλειες, ενώ η Μόσχα απορρίπτει τις δυτικές εκτιμήσεις ως προπαγάνδα.

Ο Τραμπ, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αφού υποσχέθηκε ταχεία λήξη του πολέμου, επιδίωξε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, συνομιλώντας τηλεφωνικά με τον Πούτιν τουλάχιστον έξι φορές. Τη Δευτέρα, δήλωσε πως ο Ρώσος ηγέτης δεν είναι «δολοφόνος, αλλά σκληρός τύπος».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρουσιάσει τον πόλεμο ως έναν φονικό πόλεμο δι' αντιπροσώπων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, έχει αποσύρει την υποστήριξή της στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο ως καμπή στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση, η οποία, όπως ισχυρίζεται, ταπείνωσε τη Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, διευρύνοντας το ΝΑΤΟ και εισχωρώντας στη «σφαίρα επιρροής» της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας και της Γεωργίας.

Ο Πούτιν δεν έχει αποδεχτεί ακόμα την πρόταση του Τραμπ για άνευ όρων κατάπαυση πυρός, την οποία το Κίεβο έσπευσε να υποστηρίξει. Τις τελευταίες ημέρες, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει εκατοντάδες drones για να πλήξει ουκρανικές πόλεις.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε στο BBC, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ότι δεν έχει τελειώσει με τον Πούτιν και ότι μια συμφωνία για την Ουκρανία παραμένει πιθανή.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, μία από τις πηγές προέβλεψε ότι η κρίση θα κλιμακωθεί τους επόμενους μήνες, επισημαίνοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται η όξυνση των εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου. Και, όπως είπε, ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 19:49
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