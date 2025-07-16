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Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Greek Yogurt Dynamo» στις Στρατηγικές Επενδύσεις
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19:58 - 16 Ιουλ 2025

Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Greek Yogurt Dynamo» στις Στρατηγικές Επενδύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ανακοινώνει, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, την ένταξη του επενδυτικού της σχεδίου “Greek Yogurt Dynamo” στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αποφασίστηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) κατά την από 15/7/2025 συνεδρίαση της.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €52,2 εκατ., επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των μονάδων γιαουρτιού και παγωτού. Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση της αποδοτικότητας, με παρεμβάσεις, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι οποίες εισάγουν καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα συστήματα αυτοματισμών. Το έργο περιλαμβάνει και την επέκταση της μονάδας βιοαερίου για την αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων της παραγωγικής διαδικασίας, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων. Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο “Greek Yogurt Dynamo” αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2027.

Η επένδυση αναμένεται να έχει έναν ευρύτερο αντίκτυπο στην τοπική και εθνική οικονομία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εξωστρέφειας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην περαιτέρω ανάπτυξη της σχετικής εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και στην κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με τη μελέτη, έως το 2031, αναμένεται να προκύψουν 630 νέες θέσεις εργασίας (άμεσες κι έμμεσες) και θετικός αντίκτυπος στο ΑΕΠ που ξεπερνά τα €17 εκατ. σε ετήσια βάση. Επιπροσθέτως, αναμένονται και ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που σχετίζονται με την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, την εξειδίκευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, καθώς και με την αειφορία και την κυκλική οικονομία.

Με την ένταξη του “Greek Yogurt Dynamo” στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων, η ΚΡΙ-ΚΡΙ αναμένεται να λάβει επιχορήγηση ύψους €23,5 εκατ., με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Το δικαίωμα χρήσης της φορολογικής απαλλαγής χορηγείται αφού πιστοποιηθεί, από τους αρμόδιους φορείς, η ολοκλήρωση της επένδυσης. Ακόμη, στην ΚΡΙ-ΚΡΙ χορηγείται το δικαίωμα ταχείας αδειοδότησης (fast track) για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της στρατηγικής επένδυσης.

Ο κος Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, δήλωσε σχετικά: «Η έγκριση του Greek Yogurt Dynamo ως έργο Στρατηγικής Επένδυσης αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Κρι Κρι. Αντανακλά την εμπιστοσύνη της Πολιτείας στο όραμά μας και ενισχύει τη δέσμευσή μας για συνεχή εξέλιξη, καινοτομία και βιωσιμότητα. Μέσα από αυτή την επένδυση, αναβαθμίζουμε ουσιαστικά την παραγωγική μας βάση και ενισχύουμε περαιτέρω την εξαγωγική δυναμική των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων».

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