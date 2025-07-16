ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτωτικό κλείσιμο στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω Τραμπ, Πάουελ και φόβου για εμπορικό πόλεμο
Χρηματιστήρια
20:10 - 16 Ιουλ 2025

Πτωτικό κλείσιμο στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω Τραμπ, Πάουελ και φόβου για εμπορικό πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν πτωτικά την Τετάρτη 16/7, ανατρέποντας τα αρχικά τους κέρδη, μετά τη δήλωση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι πιθανό να αποπέμψει σύντομα τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

«Ο πρόεδρος ρώτησε τους βουλευτές πώς αισθάνονται για το ενδεχόμενο απόλυσης του προέδρου της Fed. Εκείνοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους. Ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι πιθανότατα θα προχωρήσει σύντομα», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNBC, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Όταν ρωτήθηκε αργότερα δημοσίως για την πιθανότητα να αποπέμψει τον Πάουελ, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά είναι πολύ απίθανο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,57% στις 541,84 μονάδες. Οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν των απωλειών με πτώση 2,2%, ενώ ο ασφαλιστικός κλάδος κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη με άνοδο 0,5%.

Στα επιμέρους, ο γερμανικός DAX ήταν ο μόνος από τους βασικούς δείκτες που έκλεισε με οριακά κέρδη κατά 0,07% στις 24.077,10 μονάδες. Ο γαλλικός CAC έκλεισε με απώλειες 0,57% στις 7.722,09 μονάδες και ο βρετανικός FTSE ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση χάνοντας 0,13% στις 8.926,55 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,40% και τερμάτισε στις 39.762,52 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ολοκλήρωσε την ημέρα με κέρδη 0,24% στις 13.908,20 μονάδες.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώθηκε υψηλότερος από το αναμενόμενο στο 3,6% σήμερα το πρωί, ωστόσο οι αγορές χρήματος συνεχίζουν να προεξοφλούν με πιθανότητα περίπου 80% ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τον Αύγουστο. Αυτό δείχνει πως οι επενδυτές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα εστιάσει περισσότερο στα πρόσφατα σημάδια εξασθένησης της αγοράς εργασίας, παρά στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ, το μέλλον των δασμών των ΗΠΑ παραμένει αβέβαιο. Ο Ευρωπαίος επίτροπος εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς ταξιδεύει σήμερα 16/7 στην Ουάσινγκτον για συναντήσεις με αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ. Αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το αν τελικά θα επιβληθεί ο απειλούμενος γενικευμένος δασμός 30%, κάποιοι αναλυτές, όπως αναφέρει το CNBC, θεωρούν ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα επιβολής του, ιδιαίτερα αν η ΕΕ δεν υποχωρήσει σε συγκεκριμένα σημεία τριβής.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η Renault παραμένει με απώλειες 18% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για το 2025 και τον διορισμό προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου.

Παράλληλα, η Diageo, κολοσσός στον κλάδο των ποτών, περιόρισε τα αρχικά της κέρδη από +4% σε κάτω από +1%, αφού επιβεβαίωσε ότι η CEO Ντέμπρα Κρου θα αποχωρήσει και τη θέση της θα αναλάβει ο CFO Νικ Τζανγκιάνι. Οι μετοχές της εταιρείας καταγράφουν πτώση άνω του 24% από τις αρχές του έτους, επηρεαζόμενες από την αβεβαιότητα των αμερικανικών δασμών και τη συνεχιζόμενη αδυναμία της ζήτησης για αλκοολούχα ποτά μετά την πανδημία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Greek Yogurt Dynamo» στις Στρατηγικές Επενδύσεις
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Greek Yogurt Dynamo» στις Στρατηγικές Επενδύσεις

Η AEGEAN επενδύει σε δύο αεροσκάφη Airbus Α321neo XLR - Ξεκινούν δρομολόγια προς Ινδία
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η AEGEAN επενδύει σε δύο αεροσκάφη Airbus Α321neo XLR - Ξεκινούν δρομολόγια προς Ινδία

Τραμπ: Το «μαρτύριο της σταγόνας» σε Πάουελ για το αν θα απολυθεί ή όχι
Ειδήσεις

Τραμπ: Το «μαρτύριο της σταγόνας» σε Πάουελ για το αν θα απολυθεί ή όχι

Κατά παραγγελία από την πρώην σύζυγο η δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή
Ειδήσεις

Κατά παραγγελία από την πρώην σύζυγο η δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις
Χρηματιστήρια

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ