Πτωτικό κλείσιμο στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω Τραμπ, Πάουελ και φόβου για εμπορικό πόλεμο

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν πτωτικά την Τετάρτη 16/7, ανατρέποντας τα αρχικά τους κέρδη, μετά τη δήλωση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι πιθανό να αποπέμψει σύντομα τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

«Ο πρόεδρος ρώτησε τους βουλευτές πώς αισθάνονται για το ενδεχόμενο απόλυσης του προέδρου της Fed. Εκείνοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους. Ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι πιθανότατα θα προχωρήσει σύντομα», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNBC, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Όταν ρωτήθηκε αργότερα δημοσίως για την πιθανότητα να αποπέμψει τον Πάουελ, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά είναι πολύ απίθανο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,57% στις 541,84 μονάδες. Οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν των απωλειών με πτώση 2,2%, ενώ ο ασφαλιστικός κλάδος κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη με άνοδο 0,5%.

Στα επιμέρους, ο γερμανικός DAX ήταν ο μόνος από τους βασικούς δείκτες που έκλεισε με οριακά κέρδη κατά 0,07% στις 24.077,10 μονάδες. Ο γαλλικός CAC έκλεισε με απώλειες 0,57% στις 7.722,09 μονάδες και ο βρετανικός FTSE ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση χάνοντας 0,13% στις 8.926,55 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,40% και τερμάτισε στις 39.762,52 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ολοκλήρωσε την ημέρα με κέρδη 0,24% στις 13.908,20 μονάδες.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώθηκε υψηλότερος από το αναμενόμενο στο 3,6% σήμερα το πρωί, ωστόσο οι αγορές χρήματος συνεχίζουν να προεξοφλούν με πιθανότητα περίπου 80% ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τον Αύγουστο. Αυτό δείχνει πως οι επενδυτές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα εστιάσει περισσότερο στα πρόσφατα σημάδια εξασθένησης της αγοράς εργασίας, παρά στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ, το μέλλον των δασμών των ΗΠΑ παραμένει αβέβαιο. Ο Ευρωπαίος επίτροπος εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς ταξιδεύει σήμερα 16/7 στην Ουάσινγκτον για συναντήσεις με αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ. Αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το αν τελικά θα επιβληθεί ο απειλούμενος γενικευμένος δασμός 30%, κάποιοι αναλυτές, όπως αναφέρει το CNBC, θεωρούν ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα επιβολής του, ιδιαίτερα αν η ΕΕ δεν υποχωρήσει σε συγκεκριμένα σημεία τριβής.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η Renault παραμένει με απώλειες 18% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για το 2025 και τον διορισμό προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου.

Παράλληλα, η Diageo, κολοσσός στον κλάδο των ποτών, περιόρισε τα αρχικά της κέρδη από +4% σε κάτω από +1%, αφού επιβεβαίωσε ότι η CEO Ντέμπρα Κρου θα αποχωρήσει και τη θέση της θα αναλάβει ο CFO Νικ Τζανγκιάνι. Οι μετοχές της εταιρείας καταγράφουν πτώση άνω του 24% από τις αρχές του έτους, επηρεαζόμενες από την αβεβαιότητα των αμερικανικών δασμών και τη συνεχιζόμενη αδυναμία της ζήτησης για αλκοολούχα ποτά μετά την πανδημία.