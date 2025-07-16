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Τραμπ: Το «μαρτύριο της σταγόνας» σε Πάουελ για το αν θα απολυθεί ή όχι
Ειδήσεις
19:47 - 16 Ιουλ 2025

Τραμπ: Το «μαρτύριο της σταγόνας» σε Πάουελ για το αν θα απολυθεί ή όχι

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε αίθουσα γεμάτη Ρεπουμπλικάνους βουλευτές ότι σκοπεύει να αποπέμψει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, διέψευσε δημόσια ότι έχει τέτοια σχέδια.

«Δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ κα συμπλήρωσε: «Είναι εξαιρετικά απίθανο».

Ο Τραμπ συναντήθηκε την Τρίτη με Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και τους ρώτησε αν πιστεύουν ότι πρέπει να απολύσει τον Πάουελ. Αφού έλαβε υποστήριξη, φέρεται να είπε ότι θα προχωρήσει, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

«Ο Πρόεδρος ρώτησε τους βουλευτές πώς αισθάνονται για την αποπομπή του επικεφαλής της Fed. Εκείνοι εξέφρασαν την έγκρισή τους. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πιθανότατα θα το κάνει σύντομα», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σε ξεχωριστό δημοσίευμα, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ έχει ήδη συντάξει επιστολή αποπομπής του Πάουελ και την έδειξε στους βουλευτές κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Αξιωματούχος της Fed αρνήθηκε να σχολιάσει στο CNBC το σχετικό ρεπορτάζ για τη συνάντηση Τραμπ-Ρεπουμπλικανών, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση των Ρεπουμπλικανών να μπλοκάρουν διαδικαστική ψηφοφορία για τη νομοθεσία περί κρυπτονομισμάτων — νομοσχέδιο που στηρίζει ο Τραμπ.

Ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν εξαπολύσει πολυμέτωπη επίθεση κατά του Πάουελ, πιέζοντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού. Πρόσφατα, τον επέκριναν ακόμα και για τις ανακαινίσεις στα κεντρικά γραφεία της Fed στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας υποψίες ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιχειρήσει να τον απομακρύνει «για λόγο».

Μια πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ο πρόεδρος δεν έχει εξουσία να απομακρύνει στελέχη της Fed κατά βούληση.

Σε συνέντευξή του στο CNBC την Τετάρτη, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής, Φρεντς Χιλ, επανέλαβε: «Δεν βλέπω τον Τραμπ να απολύει τον Πάουελ». Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε επίσης στο Bloomberg την Τρίτη ότι δεν αναμένει να γίνει τέτοια κίνηση.

Ωστόσο, η βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα, Ρεπουμπλικανή από τη Φλόριντα, η οποία την Τρίτη συντάχθηκε με άλλους του κόμματος για να μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα, δήλωσε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter):

«Ακούγεται ότι ο Τζερόμ Πάουελ απολύεται! Από πολύ σοβαρή πηγή», προσθέτοντας αργότερα: «Είμαι 99% σίγουρη ότι η αποπομπή είναι επικείμενη».

Ο ίδιος ο Πάουελ έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η αποπομπή του «δεν επιτρέπεται από τον νόμο». Κανένας πρόεδρος έως τώρα δεν έχει επιχειρήσει κάτι τέτοιο, αν και αρκετοί έχουν ασκήσει κριτική σε επικεφαλής της Fed.

Ο Τραμπ είχε ορίσει τον Πάουελ πρόεδρο της Fed τον Νοέμβριο του 2018, διαδεχόμενος την Τζάνετ Γέλεν, η οποία αργότερα έγινε υπουργός Οικονομικών επί προεδρίας Μπάιντεν. Η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του τον Φεβρουάριο του 2019, ωστόσο ο Πάουελ αποτέλεσε συχνό στόχο κριτικής του Τραμπ τόσο κατά την πρώτη του θητεία όσο και ενόψει της δεύτερης.

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