Λευκός Οίκος: Ο πρόεδρος Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

Με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια διαγνώστηκε Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις καθώς παρουσίαζε οίδημα στο κάτω μέρος των ποδιών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διαβάζοντας την επιστολή του γιατρού, ανέφερε ότι πρόκειται για μια «ήπια» κατάσταση, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων του προέδρου ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Φυσιολογική ήταν επίσης η δομή και η λειτουργία της καρδιάς.

Όπως ανέφερε, ο Τραμπ είχε παρατηρήσει τις τελευταίες εβδομάδες ήπιο πρήξιμο στα κάτω άκρα και υποβλήθηκε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο «στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης και για προληπτικούς λόγους».

Ένας μικρός μώλωπας στο χέρι του Τραμπ, που ήταν εμφανής σε πρόσφατες φωτογραφίες του, αποδίδεται στις συχνές χειραψίες που κάνει και στη λήξη ασπιρίνης.

Η Λέβιτ είπε ότι η φλεβική ανεπάρκεια είναι μια «συνηθισμένη πάθηση» σε άτομα άνω των 70 ετών και δεν υπάρχουν ενδείξεις για φλεβική θρόμβωση ή για κάποιο πρόβλημα στις αρτηρίες του προέδρου.