Γερμανία: Κυβερνητική κρίση ελέω αδυναμίας ανάδειξης νέων δικαστών – Τα βλέμματα στραμμένα στον Μερτς

Η διαμάχη στον γερμανικό συνασπισμό για μία αμφιλεγόμενη υποψηφιότητα για το Ανώτατο Δικαστήριο έχει μετατραπεί σε μια δοκιμασία θέλησης που αντανακλά μια νέα πραγματικότητα στην πολιτική της χώρας.

Η κυβέρνηση συνασπισμού των κεντροδεξιών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) επρόκειτο να εκλέξει τρεις νέους δικαστές για το δεκαεξαμελές συνταγματικό δικαστήριο στην Μπούντεσταγκ, το κοινοβούλιο της Γερμανίας, την Παρασκευή (11/7)

Όμως, όπως μεταδίδει το Euractiv, η διχόνοια σχετικά με τον διορισμό της Φράουκε Μπρόσιους-Γκερσντορφ - της επιλογής του SPD, οι φιλελεύθερες απόψεις της οποίας για τις αμβλώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις στα συντηρητικά έδρανα - ανάγκασε τους εταίρους να ακυρώσουν την ψηφοφορία, αφού αρκετές δεκάδες βουλευτές των Χριστιανοσυντηρητικών απείλησαν να αντιταχθούν σε αυτήν.

Η αποτυχημένη ψηφοφορία δεν αποτελεί απλώς πλήγμα για τη συνοχή του νεοσύστατου συνασπισμού της Γερμανίας, αλλά και για το κύρος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Γενς Σπαν, του επικεφαλής της συντηρητικής κοινοβουλευτικής ομάδας, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι θα υποστήριζαν τον διορισμό της Μπρόσιους-Γκέρσντορφ.

Ο νέος συνασπισμός θυμίζει σε «αρμονία» το φανάρι

Γενικότερα, η διχόνοια στις τάξεις των συντηρητικών τόσο νωρίς στη διάρκεια της θητείας σηματοδοτεί ότι το διχαστικό κλίμα που χαρακτήριζε τον προηγούμενο συνασπισμό της Γερμανίας - και τελικά προκάλεσε την κατάρρευσή του - δεν έχει τελειώσει, όπως πολλοί ψηφοφόροι ήλπιζαν.

Η κεντρώα συμμαχία κατέχει μία από τις μικρότερες πλειοψηφίες στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας, καθώς τα κόμματα τόσο στην άκρα δεξιά όσο και στην αριστερά έχουν κερδίσει έδαφος. Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει παρατάξεις τόσο στο CDU όσο και στο SPD, τα δύο κόμματα που κυριαρχούν στη γερμανική πολιτική μετά τον πόλεμο, να εγκαταλείψουν πιο μετριοπαθή εδάφη σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος.

Η μάχη αυτής της εβδομάδας για τον υποψήφιο δικαστή είναι μόνο το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτού του φαινομένου, και πιθανότατα το τελευταίο, καθώς ο συνασπισμός αναμένεται να αντιμετωπίσει μια σειρά από καυτά κομματικά ζητήματα τα επόμενα χρόνια, όπως η επιστράτευση και η μετανάστευση.

Συντηρητικές αξίες

Η Μπρόσιους-Γκέρσντορφ, μια 54χρονη καθηγήτρια νομικής, έχει ταχθεί υπέρ της φιλελευθεροποίησης του περιοριστικού νόμου περί αμβλώσεων της Γερμανίας, ο οποίος ποινικοποιεί τις αμβλώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς όμως αυστηρή εφαρμογή. Ως μέλος μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση του νόμου περί αμβλώσεων, υποστήριξε πέρυσι την καθολική αποποινικοποίηση των αμβλώσεων.

Έχει επίσης ταχθεί υπέρ της χορήγησης εντολών για εμβόλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και υποστήριξε δημοσίως την απαγόρευση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία.

Τις τελευταίες ημέρες, δεξιοί παράγοντες την είχαν κατηγορήσει για μεροληψία.

Συντηρητικοί βουλευτές -πολλοί από τους οποίους τάχθηκαν κατά της απελευθέρωσης των κανόνων για τις αμβλώσεις- επέκριναν τον διορισμό της, αν και κυρίως παρασκηνιακά. Μιλώντας ανώνυμα, ένας νομοθέτης τη χαρακτήρισε «επικριτική για τη ζωή», ενώ ένας άλλος την αποκάλεσε «μη εκλέξιμη» και «μέγιστα ακατάλληλη» λόγω της θέσης της για το εμβόλιο.

Εσφαλμένος υπολογισμός της πλειοψηφίας

Παρά την αντίθεση αυτή, τόσο η καγκελάριος όσο και ο Σπαν, ο κοινοβουλευτικός ηγέτης του CDU, επέμειναν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι Χριστιανοδημοκράτες θα υποστηρίξουν την Μπρόσιους-Γκέρσντορφ.

Όμως την Πέμπτη (10/7) έγινε σταδιακά σαφές ότι είχαν υποτιμήσει την αντίδραση στις τάξεις τους και πιθανότατα δεν θα κατάφερναν να συγκεντρώσουν την απαραίτητη πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Μετά από μια αυτοσχέδια συνάντηση το πρωί της Παρασκευής, οι Χριστιανοδημοκράτες ζήτησαν επισήμως να αναβληθεί η ψηφοφορία για την Μπρόσιους-Γκέρσντορφ, επικαλούμενοι αβάσιμες κατηγορίες για λογοκλοπή που αφορούσαν τη διδακτορική της διατριβή.

Ο συνασπισμός αποφάσισε στη συνέχεια να αναβάλει την ψηφοφορία, αφήνοντας τους βουλευτές του SPD έξαλλους.

Η τύχη των υποψηφιοτήτων είναι πλέον υπό αμφισβήτηση.

Ο επικεφαλής του SPD, Dirk Wiese, δήλωσε ότι δεν θα πίστευε ποτέ ότι η Γερμανία θα μπορούσε να βιώσει πολωμένες συζητήσεις σχετικά με τους διορισμούς δικαστών όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία.

«Η συμπεριφορά της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU σήμερα δεν μου είναι σε καμία περίπτωση κατανοητή», δήλωσε ο Macit Karaahmetoglu, συνάδελφος βουλευτής του SPD και πρόεδρος της επιτροπής ημερήσιας διάταξης της Μπούντσεγκ.

Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε τις αποτυχημένες εκλογές της Παρασκευής «καταστροφή» για τον συνασπισμό, όπως είπε η κοινοβουλευτική επικεφαλής των Πρασίνων, Britta Haßelmann.

Κατηγόρησε «κυρίως» τον Σπαν και τον Μερτς για το αδιέξοδο, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν έχει προηγούμενο σε εκλογές δικαστών.

Όλα τα μάτια στραμμένα στον Μερτς

Η προφανής διάσταση απόψεων σχετικά με τα δικαιώματα στην άμβλωση θέτει εκ νέου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη σταθερότητα της πλειοψηφίας του Μερτς στο κοινοβούλιο.

Τον Απρίλιο, ο Μερτς δεν συγκέντρωσε αρκετή υποστήριξη για να επιβεβαιωθεί στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας - τουλάχιστον 18 από τους ίδιους τους βουλευτές του αρνήθηκαν την υποστήριξή τους. Εξακολουθούσε να εκλέγεται, αλλά μόνο σε έναν πρωτοφανή δεύτερο γύρο.

Η υποστήριξη από τους Σοσιαλδημοκράτες δεν είναι επίσης δεδομένη. Ως ακραιφνής συντηρητικός, ο Μερτς είναι εδώ και καιρό κάπως αντιπαθής στην αριστερή πτέρυγα του SPD.

Τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας αποτελούν άλλη μια ένδειξη ότι η κοινωνική πολιτική γίνεται όλο και περισσότερο μήλον της έριδος μεταξύ των δύο κυβερνητικών στρατοπέδων. Τις τελευταίες εβδομάδες, η πρόεδρος του κοινοβουλίου, Julia Klöckner, προκάλεσε διαμάχη όταν ακύρωσε την επίσημη συμμετοχή του κοινοβουλίου στην ετήσια παρέλαση υπερηφάνειας του Βερολίνου - προς μεγάλη δυσαρέσκεια των βουλευτών του SPD.