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Ατελείωτο σφυροκόπημα στη Γάζα – Τουλάχιστον 36 θύματα από ισραηλινό χτύπημα
Ειδήσεις
21:35 - 19 Ιουλ 2025

Ατελείωτο σφυροκόπημα στη Γάζα – Τουλάχιστον 36 θύματα από ισραηλινό χτύπημα

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ενώ πήγαιναν σε χώρο διανομής βοήθειας στη Γάζα το Σάββατο (19/7), σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας και το νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έριξε προειδοποιητικές βολές εναντίον υπόπτων που πλησίασαν τα στρατεύματά του, αφού δεν άκουσαν τις εκκλήσεις να σταματήσουν, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από έναν χώρο διανομής βοήθειας που δεν ήταν ενεργός εκείνη τη στιγμή.

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας, μια ομάδα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και διαχειρίζεται τον χώρο παροχής βοήθειας, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν περιστατικά ή θάνατοι εκεί το Σάββατο και ότι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τον κόσμο να μην ταξιδεύει στα σημεία διανομής του στο σκοτάδι.

«Η αναφερόμενη δραστηριότητα των IDF (Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας) που οδήγησε σε θανάτους συνέβη ώρες πριν ανοίξουν οι τοποθεσίες μας και η αντίληψή μας είναι ότι τα περισσότερα θύματα συνέβησαν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την πλησιέστερη τοποθεσία του GHF», ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει το περιστατικό.

Αμφιβολίες για τον ρόλο του GHF

Η GHF χρησιμοποιεί ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας και εφοδιαστικής των ΗΠΑ για να μεταφέρει προμήθειες στη Γάζα, παρακάμπτοντας σε μεγάλο βαθμό ένα σύστημα υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο, σύμφωνα με το Ισραήλ, έχει επιτρέψει στους μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς να λεηλατήσουν φορτία βοήθειας που προορίζονται για τους αμάχους. Η Χαμάς αρνείται την κατηγορία.

Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει το μοντέλο του GHF μη ασφαλές και παραβίαση των προτύπων ανθρωπιστικής αμεροληψίας, κάτι που το GHF αρνείται.

Την Τρίτη, το γραφείο του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στη Γενεύη δήλωσε ότι κατέγραψε τουλάχιστον 875 δολοφονίες τις τελευταίες έξι εβδομάδες κοντά σε χώρους παροχής βοήθειας και αυτοκινητοπομπές τροφίμων στη Γάζα - οι περισσότερες από αυτές κοντά σε σημεία διανομής των GHF.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους προκλήθηκαν από πυροβολισμούς που οι ντόπιοι κατηγόρησαν τον ισραηλινό στρατό. Ο στρατός αναγνώρισε ότι αμάχοι έπαθαν κακό, λέγοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έλαβαν νέες οδηγίες με "διδάγματα".

Τουλάχιστον 20 από τους υπόλοιπους 50 ομήρους στη Γάζα πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί. Ο Einav Zangauker, του οποίου ο γιος Matan απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς και κρατείται από τη Χαμάς, προέτρεψε τους ηγέτες του Ισραήλ να συνάψουν συμφωνία με τη μαχητική ομάδα.

«Ένας ολόκληρος λαός θέλει να φέρει και τους 50 ομήρους στην πατρίδα και να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζανγκάουκερ σε δήλωσή του έξω από το αρχηγείο άμυνας του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ.

«Ο Ματάν μου είναι μόνος του στις σήραγγες», είπε, «Δεν έχει άλλο χρόνο».

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