ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία χωρίς πυξίδα: «Πάγος» στις σχέσεις Τραμπ-Πούτιν – Η Ευρώπη αναζητά διέξοδο
Ειδήσεις
21:00 - 19 Ιουλ 2025

Ουκρανία χωρίς πυξίδα: «Πάγος» στις σχέσεις Τραμπ-Πούτιν – Η Ευρώπη αναζητά διέξοδο

Γιώργος Ραυτόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην Ελλάδα και τον ελεύθερο κόσμο κινούμαστε, Ιούλιο μήνα, λίγο ή πολύ σε ρυθμό διακοπών. Δυστυχώς, δεν ισχύει το ίδιο για την Ουκρανία, οι στρατιώτες της οποίας εξακολουθούν να παλεύουν στο μέτωπο κατά των ρωσικών δυνάμεων. Εκτός αυτού, η Μόσχα κλιμακώνει τις πυραυλικές της επιθέσεις με στόχο μεταξύ άλλων το Κίεβο, με αποτέλεσμα την αύξηση των νεκρών ανάμεσα σε αμάχους.

Ο Τραμπ εγκρίνει παροχή όπλων αλλά «φρενάρει» τις κυρώσεις

Όλα αυτά, τη στιγμή που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει μεν ανοιχτά την ενόχλησή του για την αδιάλλακτη στάση του Ρώσου ομόλογού του Βλαντιμίρ Πούτιν, «φρενάρει» όμως ταυτόχρονα τις απαιτήσεις των Ουκρανών και των Ευρωπαίων για επιβολή άμεσων κυρώσεων. Προτίμησε να δώσει προθεσμία 50 ημέρων στο Κρεμλίνο για να σταματήσει τις επιθετικές του ενέργειες. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε από τους παράγοντες του Κρεμλίνου ως «θεατρικό τελεσίγραφο» και επομένως δεν φαίνεται ότι οι απειλές του Τραμπ θα φέρουν το επιθυμητό για την Ουκρανία και τη Δύση αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Λίνσεϊ Γκρέιχαμ έχει ήδη ετοιμάσει ένα πακέτο κυρώσεων για τη Μόσχα αξίας 100 δισ. δολαρίων, το οποίο εφόσον ενεργοποιηθεί αναμένεται να πλήξει και τα κράτη που εισάγουν ρωσική ενέργεια (π.χ. Κίνα). Για το μέτρο αυτό έχει εξασφαλιστεί διακομματική συναίνεση στη Γερουσία και το μόνο που θεωρητικά απομένει είναι το «πράσινο φως» του Λευκού Οίκου.

Οι σχέσεις Τραμπ-Πούιτν φάινεται να έχουν παγώσει για την ώρα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη διαρροή των Financial Times, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ ρώτησε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν είναι σε θέση να προχωρήσει σε χτυπήματα κατά της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απρόβλεπτος και αλλάζει εύκολα γνώμη. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι 50 ημέρες που έδωσε περιθώριο στον Πούτιν να υποχωρήσει είναι αρκετές για τον Ρώσο πρόεδρο, ώστε να σχεδιάσει μία νέα στρατηγική και να τον προσεγγίσει εκ νέου.

Οι ίδιοι οι Ουκρανοί εκφράζουν, με προσεγμένο τρόπο, την απογοήτευσή τους για την διορία των 50 ημερών. Από την άλλη ωστόσο, χαιρετίζουν την απόφαση του Τραμπ να εγκρίνει την παροχή όπλων που θα ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου, ειδικά εκ του αέρος. Τον λογαριασμό θα τον πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Ήδη η Γερμανία έχει ανακοινώσει την αγορά δύο Patriot, που θεωρούνται κομβικής σημασίας για την αναχαίτηση των πυραυλικών επιθέσεων, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλα κράτη.

Οι «Πρόθυμοι» που δεν μπορούν όμως να κάνουν πολλά …

Οι υποχωρήσεις των Ευρωπαίων, που συναίνεσαν τον Ιούνιο στη ραγδαία αύξηση των αμυντικών δαπανών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και η αδιαλλαξία του Πούτιν, έχουν κρατήσει ακόμη για την ώρα τον Τραμπ στο δυτικό στρατόπεδο. Ωστόσο, ο φόβος ότι ο εκείνος θα μπορούσε να πάρει πίσω τη στήριξή του, αιφνιδιάζοντας τους Ευρωπαίους, παραμένει. Εκείνοι έχουν ήδη προχωρήσει στη δημιουργία εναλλακτικών άτυπων σχημάτων όπως «Η συμμαχία των Προθύμων», η οποία δεν είναι ωστόσο σε θέση να καλύψει επαρκώς τον σημερινό ρόλο των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Από εκεί και πέρα, ο Φρίντριχ Μερτς, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ, που ουσιασιτκά ηγούνται αυτού του σχήματος, πιέζονται έντονα στο εσωτερικό τους πεδίο. Ο Μερτς δυσκολεύεται να πειθαρχήσει τους βουλευτές που του εξασφαλίζουν την ισχνή του πλειοψηφία. Η Γαλλία σχεδιάζει να εφαρμόσει μέτρα λιτότητας, τα οποία αναμφισβήτητα θα δυσκολέψουν τους χειρισμούς του Μακρόν, καθώς δεν αποκλείεται η αποπομπή του πρωθυπουργού του Φρανσουά Μπαϊρού, μέσω πρότασης μομφής. Στη Βρετανία, τα ποσοστά δημοτικότητας του Στάρμερ έχουν υποχωρήσει ραγδαία μετά από μόλις έναν χρόνο στην Downing Street.

Κοινή συνιστώσα των τριών αυτών ηγετών είναι η απειλή τους από κάποιο ακροδεξιό κόμμα. Αυτά τα ακραία σχήματα δεν έχουν την ίδια ένθερμη στάση απέναντι στους Ουκρανούς, ενώ δεν λείπουν και φιλοπουτινικά στοιχεία. Σε περίπτωση που η δυναμική αυτών των κομμάτων επιβεβαιωθεί σε ανώτερο εκλογικό επίπεδο, αυτό θα σήμαινε ενδεχομένως το οριστικό τέλος της ευρωπαϊκής ενότητας στο Ουκρανικό. Ως εκ τούτου η Συμμαχία των Προθύμων δεν πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερα ανθεκτική. Σημειώνεται επίσης ότι Γερμανία και Γαλλία διαφωνούν ήδη για τους όρους του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, γεγονός που θα μπορούσε να επιβραδύνει την πορεία της αναβάθμισης της αποτρεπτικής ικανότητας.

Παρά τη δύσκολη γεωπολιτικά φάση που περνά αυτό το διάστημα η Ευρώπη υπάρχουν ακόμη δείγματα ενότητας και ελπίδας. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να πείσει τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο να άρει το βέτο του, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Επιπλέον, σύμφωνα με ορισμένους στρατιωτικούς αναλυτές, η θερινή επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν είναι, σύμφωνα με τα σημερινά δείγματα, τόσο σφοδρή όσο περίμεναν αρκετοί. Αυτό δεν αλλάζει φυσικά τη δύσκόλη κατάσταση που καλούνται να χειριστούν οι Ουκρανοί στρατιώτες, ειδικά στο μέτωπο του Ντονμπάς.

Αμφιβάλλουν Μερτς και Στάρμερ τη λειτουργικότητα του ΝΑΤΟ;

Πάντως, η Μόσχα δεν δείχνει μέχρι στιγμής πραγματική διάθεση να επιλέξει τη διπλωματική οδό, επιμένοντας στην κλιμάκωση των επιθέσεων. Εκτός αυτού, σε ορισμένα διεθνή μέσα σχολιάζεται ότι η Ρωσία δεν πιστεύει πώς το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποχρεώνει τα μέλη του σε συμπαράσταση σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση, έχει πλέον την ίδια αποτρεπτική ισχύ συγκριτικά με παλαιότερα, λόγω των τριγμών στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης.

Ενδεχομένως αυτή η υποψία να μην είναι αβάσιμη, αν σταθεί κανείς στο σύμφωνο φιλίας που υπέγραψαν εντός της περασμένης εβδομάδας Βρετανία και Γερμανία. Σε αυτό γίνεται ρητή αναφορά σε στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση που είτε η Γερμανία είτε η Βρετανία δεχτούν επίθεση. Υποτίθεται πώς αυτή η συνεισφορά θεωρείται δεδομένη βάσει του καταστατικού του ΝΑΤΟ. Το γεγονός ότι αυτή η δέσμευση επαναδιατυπώνεται στη νέα συμφωνία δείχνει πώς Μερτς και Στάρμερ έχουν μάλλον αμφιβολίες ως προς τη λειτουργικότητα της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας στο κοντινό μέλλον...

Τελευταία τροποποίηση στις 19/07/2025 - 23:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ράλι Bitcoin με «σπόνσορα» τον Τραμπ – Νέα εποχή για τα κρυπτονομίσματα;
Νομίσματα

Ράλι Bitcoin με «σπόνσορα» τον Τραμπ – Νέα εποχή για τα κρυπτονομίσματα;

Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο στη ΔΕΘ
Οικονομία

Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο στη ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»
Ειδήσεις

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων
Τεχνολογία

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο
Ειδήσεις

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Πολιτική

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 23:40

Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 23:00

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα «φρέναρε» τη Wall Street – Ισχυρές πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

Οικονομία
11/08/2026 - 22:30

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 22:00

«Δεν θα ορίσετε εσείς ποια είμαι»: Η απάντηση της 16χρονης Λίσα Ιτόγια στις ρατσιστικές επιθέσεις

Υγεία
11/08/2026 - 21:30

Ειδική άδεια μητρότητας 9 μηνών: Οι νέες δικαιούχοι – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
11/08/2026 - 21:00

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 20:32

Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 20:00

Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Ποια νησιά μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ