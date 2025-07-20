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Euro 2025: Ρατσιστική κακοποίηση καταγγέλλει η Τζες Κάρτερ
Ειδήσεις
20:32 - 20 Ιουλ 2025

Euro 2025: Ρατσιστική κακοποίηση καταγγέλλει η Τζες Κάρτερ

Reporter.gr Newsroom
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Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία συνεργάζεται με την αστυνομία, καθώς η αμυντικός της Εθνικής ομάδας, Τζες Κάρτερ, δήλωσε ότι έχει βιώσει «πολλή ρατσιστική κακοποίηση» στη διάρκεια του Euro 2025.

Σε ανακοίνωσή τους, οι «Λιονταρίνες» δήλωσαν ότι θα σταματήσουν την αντιρατσιστική χειρονομία του να γονατίζουν πριν από τους αγώνες, καθώς είναι «σαφές ότι εμείς και το ποδόσφαιρο πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τον ρατσισμό».

Η Κάρτερ πρόσθεσε επίσης ότι θα κάνει ένα βήμα πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία δήλωσε ότι «συνεργάζεται με την αστυνομία για να διασφαλίσει ότι όσοι είναι υπεύθυνοι γι΄ αυτό το έγκλημα μίσους θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

«Από την αρχή του τουρνουά έχω βιώσει πολλές ρατσιστικές επιθέσεις», δήλωσε η 27χρονη παίκτρια. «Ενώ πιστεύω ότι κάθε οπαδός έχει δικαίωμα στη γνώμη του για την απόδοση και το αποτέλεσμα, δεν συμφωνώ, ούτε πιστεύω ότι είναι εντάξει να στοχοποιούμε την εμφάνιση ή τη φυλή κάποιου».

«Ως αποτέλεσμα αυτού, θα κάνω ένα βήμα πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα το αφήσω σε μια ομάδα να το αντιμετωπίσει». Η συμπαίκτριά της στην Αγγλία, Λότε Βούμπεν-Μόι, δήλωσε ότι και αυτή θα αποχωρήσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κάρτερ, η οποία έκανε το ντεμπούτο της με την Αγγλία το 2017 και μετρά 49 συμμετοχές, ήταν μέλος της ομάδας που κέρδισε το Euro 2022.

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της στην Μπέρμιγχαμ Σίτι, κέρδισε πέντε τίτλους Super League Γυναικών με την Τσέλσι πριν μεταγραφεί στην Γκόθαμ FC το περασμένο καλοκαίρι.

Η UEFA, η διοικητική αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, πρόσθεσε: «Η κακοποίηση και οι διακρίσεις δεν πρέπει ποτέ να γίνονται ανεκτές, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στην κοινωνία, αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά».

Ο επόμενος αγώνας της Αγγλίας είναι εναντίον της Ιταλίας για τους ημιτελικούς του Euro 2025, την Τρίτη 22 Ιουλίου.

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