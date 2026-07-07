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Politico: Η Γαλλία στο πλευρό του Εμπαπέ μετά τα ρατσιστικά σχόλια γερουσιαστή της Παραγουάης
Magazino
10:39 - 07 Ιουλ 2026

Politico: Η Γαλλία στο πλευρό του Εμπαπέ μετά τα ρατσιστικά σχόλια γερουσιαστή της Παραγουάης

Reporter.gr Newsroom
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Η Γαλλία συσπειρώθηκε τη Δευτέρα (7/7) γύρω από τον «σούπερ σταρ» της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Κιλιάν Εμπαπέ, έπειτα από τη σφοδρή ρατσιστική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του η γερουσιαστής της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια.  

Σύμφωνα με το Politico, η Αμαρίγια, γερουσιαστής του κεντρώου Αυθεντικού Ριζοσπαστικού Φιλελεύθερου Κόμματος (PLRA), δημοσίευσε τις επίμαχες αναρτήσεις μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης από τη Γαλλία σε έναν επεισοδιακό αγώνα για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις αναρτήσεις της χαρακτήρισε τον Εμπαπέ «βάρβαρο», ειρωνεύτηκε τη νοημοσύνη του και αμφισβήτησε τη γαλλική του ταυτότητα, περιγράφοντάς τον ως «έναν αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που παριστάνει το Γάλλο».

Από την πλευρά της, η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, Μαρίνα Φεράρι, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «αποτρόπαιες» και τόνισε ότι είναι «ακόμη πιο απαράδεκτες» επειδή προέρχονται από εκλεγμένη αξιωματούχο. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, δήλωσε ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένος», γράφοντας στην πλατφόρμα X πως «η εθνική ομάδα της Γαλλίας αντικατοπτρίζει τη Γαλλία και ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της χώρας μας».

Όπως τονίζει το Politico, η ρατσιστική αυτή επίθεση σε βάρος του Εμπαπέ αγγίζει ένα ζήτημα που διχάζει τη γαλλική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας αποτελεί διαχρονικά σύμβολο της εθνοτικής και φυλετικής πολυμορφίας της χώρας, καθώς πολλοί από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της - μεταξύ αυτών και ο Εμπαπέ, του οποίου ο πατέρας κατάγεται από το Καμερούν και η μητέρα έχει αλγερινές ρίζες - προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Η πολυπολιτισμική σύνθεση της ομάδας έχει επανειλημμένα μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης γύρω από ζητήματα γαλλικής ταυτότητας και μεταναστευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα μετά από μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Οι επιτυχίες της εθνικής ομάδας έχουν συχνά προβληθεί ως απόδειξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπως συνέβη με τη θρυλική ομάδα του 1998, γνωστή ως «Black-Blanc-Beur», που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στον αντίποδα όμως, οι αποτυχίες έχουν κατά καιρούς αναζωπυρώσει ρατσιστικές επιθέσεις και έχουν εγείρει αμφισβήτησει σχετικά με το κατά πόσο οι μη λευκοί ποδοσφαιριστές είναι «πραγματικά» Γάλλοι.

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Μπενζαμέν Χαντάντ, καταδίκασε επίσης εκείνα που χαρακτήρισε «απαράδεκτα ρατσιστικά σχόλια» της Αμαρίγια, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή απέναντι στο μίσος που μεταμφιέζεται σε πολιτικό λόγο.

Ο ίδιος ο Εμπαπέ αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις της γερουσιαστή. «Είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης που κατέχετε», έγραψε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην πλατφόρμα X. «Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Αμαρίγια ότι επέτρεψε στον «ξεδιάντροπο ρατσισμό» να επισκιάσει την ιστορική πορεία της Παραγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο και διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ποτέ σε «ανθρώπους σαν κι εκείνη» να διαδίδουν ανενόχλητοι το μίσος.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα καταθέσει ποινική μήνυση. «Τα ρατσιστικά σχόλια της γερουσιαστή της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια, εις βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ είναι απολύτως αισχρά και απαράδεκτα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Οι δηλώσεις αυτές συνιστούν ποινικά κολάσιμες πράξεις και είναι καταδικαστέες. Πρέπει να διωχθούν ποινικά, τόσο εδώ όσο και οπουδήποτε αλλού».

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