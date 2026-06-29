Απέρριψε την έφεση του Τραμπ το Ανώτατο Δικαστήριο – Παραμένει η αποζημίωση των $5 εκατ. στην Ε. Τζιν Κάρολ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τη Δευτέρα το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει την έφεσή του κατά της απόφασης ενόρκων ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, η οποία είχε επιδικάσει αποζημίωση ύψους 5 εκατ. δολαρίων στη συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNBC, ο Τραμπ έχει κριθεί αστικά υπεύθυνος και σε δεύτερη υπόθεση δυσφήμισης της Κάρολ από άλλο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, το οποίο της επιδίκασε αποζημίωση 83,3 εκατ. δολαρίων. Η συγκεκριμένη απόφαση εξακολουθεί να εκκρεμεί στο ομοσπονδιακό εφετείο, όπου ο Τραμπ έχει ασκήσει έφεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αιτιολόγησε την απόφασή του να μην εξετάσει την προσφυγή του Τραμπ, όπως συνηθίζει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από τους δικαστές –ούτε οι τρεις που είχαν διοριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ– δεν διατύπωσε γραπτή διαφωνία.

Οι συνήγοροι του Τραμπ υποστήριξαν ότι ο δικαστής της υπόθεσης επέτρεψε αδικαιολόγητα την κατάθεση δύο ακόμη γυναικών, οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι είχαν επίσης πέσει θύματα σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς από τον Τραμπ.

Η Κάρολ είχε δημοσιοποιήσει για πρώτη φορά τις καταγγελίες της το 2019, σε άρθρο της στο περιοδικό New York Magazine, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ τη βίασε σε δοκιμαστήριο του πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Στη συνέχεια κατέθεσε αγωγή, κατηγορώντας τον τόσο για τον βιασμό όσο και για δυσφήμιση, μετά τις δημόσιες διαψεύσεις του Τραμπ.

Τον Μάιο του 2023, ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ότι ο Τραμπ είχε διαπράξει σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της Κάρολ και την είχε δυσφημίσει, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιδίκαση της αποζημίωσης των 5 εκατ. δολαρίων.