Πάπας Λέων: Είμαστε με τους νέους της Γάζας και της Ουκρανίας

Ο Πάπας Λέων τέλεσε την Κυριακή (3/8)τη μεγαλύτερη εκδήλωση της σχεδόν τρίμηνης παποσύνης του, απευθυνόμενος σε ένα πλήθος άνω του ενός εκατομμυρίου καθολικών νέων που είχαν συγκεντρωθεί σε ένα χωράφι στα περίχωρα της Ρώμης, παροτρύνοντάς τους να διαδώσουν την πίστη τους.

Μέσα σε ζητωκραυγές "Viva il Papa" (Ζήτω ο Πάπας) από νέους ντυμένους με πολύχρωμα μπλουζάκια και με σημαίες από κάθε γωνιά του κόσμου, ο Λέων τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο πεδίο του Τορ Βεργκάτα, κορυφώνοντας μία ξεχωριστή εβδομάδα εκδηλώσεων αφιερωμένων στην ενίσχυση της καθολικής νεολαίας, σύμφωνα με το Reuters.

«Αγαπημένοι μου νέοι ... διαδώστε τον ενθουσιασμό σας και τη μαρτυρία της πίστης σας σε κάθε άνθρωπο που συναντάτε», είπε ο Πάπας κατά το κήρυγμά του.

Ο Λέων εξέφρασε επίσης τη λύπη του για τους συνεχιζόμενους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία, κάνοντας έκκληση στο τέλος της Λειτουργίας και ζητώντας από τους νέους να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

«Είμαστε με τους νέους της Γάζας, είμαστε με τους νέους της Ουκρανίας», τόνισε ο Ποντίφικας.

«Αδέρφια μου νέοι, είστε το σημάδι ότι ένας διαφορετικός κόσμος είναι εφικτός. Ένας κόσμος αδελφοσύνης και φιλίας, όπου οι συγκρούσεις δεν λύνονται με όπλα, αλλά με διάλογο».

Πολλοί από τους νέους είχαν περάσει τη νύχτα στο χωράφι, για να είναι έτοιμοι για την άφιξη του Πάπα στις 7:45 π.μ. (05:45 GMT), ενόψει θερμοκρασιών που αναμενόταν να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Είναι απίστευτο να βλέπεις πόσο μεγάλη είναι η Εκκλησία σε παγκόσμιο επίπεδο και πόσοι άνθρωποι είναι εδώ… και είναι ενθουσιασμένοι να δουν τον Πάπα», είπε η Ρίτα Πίντλ, 19 ετών, από τη Γερμανία.

«Θέλουμε πραγματικά να μεταδώσουμε ελπίδα και αγάπη στον κόσμο και να κάνουμε τη διαφορά προς το καλύτερο».

Η Καθολική Εκκλησία, με περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, έχει σημειώσει μικρή αύξηση τα τελευταία χρόνια, παρότι η προσήλωση μειώνεται στην Ευρώπη.

Η Λειτουργία της Κυριακής αποτέλεσε μέρος μιας εβδομαδιαίας σειράς εκδηλώσεων στη Ρώμη για την καθολική νεολαία, συνδεδεμένες με το συνεχιζόμενο Καθολικό Έτος Αγιοσύνης.

Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, εξελέγη στις 8 Μαΐου από το Κονκλάβιο των Καρδιναλίων, διαδεχόμενος τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο.