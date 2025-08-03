Ισχυρός σεισμός και ιστορική έκρηξη ηφαιστείου στην Καμτσάτκα μετά από 600 χρόνια!

Το ρωσικό Υπουργείο Έκτακτων Αναγκών ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι στην Καμτσάτκα την Κυριακή, έπειτα από σεισμό μεγέθους 7,0 Ρίχτερ που σημειώθηκε κοντά στα νησιά Κουρίλες. Το υπουργείο ανέφερε νωρίτερα μέσω του Telegram ότι το αναμενόμενο ύψος των κυμάτων ήταν χαμηλό, αλλά προειδοποίησε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την ακτή.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ειρηνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι, που κατέγραψε τον σεισμό επίσης στα 7,0 Ρίχτερ, δήλωσε πως δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) επιβεβαίωσε επίσης το ίδιο μέγεθος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ηφαίστειο Κρασενινίκοφ στην Καμτσάτκα εξερράγη για πρώτη φορά μετά από 600 χρόνια, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA και επιστήμονες.

Και τα δύο γεγονότα ενδέχεται να σχετίζονται με τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Άπω Ανατολή της Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι ακόμη και σε περιοχές τόσο μακρινές όσο η Γαλλική Πολυνησία και η Χιλή, και ακολουθήθηκε από έκρηξη του Κλιουτσέφσκι, του πιο ενεργού ηφαιστείου της Καμτσάτκα.

Τα νησιά Κουρίλες εκτείνονται από το νότιο άκρο της Χερσονήσου της Καμτσάτκα. Ρώσοι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει την Τετάρτη ότι ισχυροί μετασεισμοί είναι πιθανοί στην περιοχή τις επόμενες εβδομάδες.

«Αυτή είναι η πρώτη ιστορικά επιβεβαιωμένη έκρηξη του ηφαιστείου Κρασενινίκοφ σε 600 χρόνια», ανέφερε η Όλγα Γκίρινα, επικεφαλής της Ομάδας Αντίδρασης Εκρήξεων Ηφαιστείων της Καμτσάτκα, όπως την επικαλέστηκε το πρακτορείο RIA.

Στο κανάλι Telegram του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας, η Γκίρινα δήλωσε ότι η τελευταία έκχυση λάβας του Κρασενινίκοφ έλαβε χώρα εντός 40 ετών από το 1463, και από τότε δεν έχει καταγραφεί καμία άλλη έκρηξη.

Το παράρτημα της Καμτσάτκα του ρωσικού Υπουργείου Έκτακτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε σύννεφο στάχτης που έφτασε σε ύψος έως 6.000 μέτρων (3,7 μίλια) μετά την έκρηξη. Το ίδιο το ηφαίστειο έχει ύψος 1.856 μέτρα.

«Το σύννεφο στάχτης κινείται προς τα ανατολικά, προς τον Ειρηνικό Ωκεανό. Δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές στην πορεία του», ανέφερε το υπουργείο στο Telegram.

Η έκρηξη του ηφαιστείου έχει λάβει τον πορτοκαλί κωδικό για την αεροπορία, που υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο για τα αεροσκάφη, σύμφωνα με το υπουργείο.