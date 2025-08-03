Ο «χάρτης» των οικονομικών αποτελεσμάτων των συστημικών τραπεζών – Υψηλές επιδόσεις και ενδιάμεσα μερίσματα

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα πλούσια σε οικονομικές εξελίξεις για τον τραπεζικό τομέα, καθώς οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Όλες κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις και έκλεισαν το εξάμηνο με θετικά πρόσημα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία ανάκαμψης και εξυγίανσης του κλάδου. Η θετική αυτή εικόνα αποτελεί ένδειξη ότι οι ελληνικές τράπεζες αφήνουν σταδιακά πίσω τους τις δύσκολες ημέρες της οικονομικής κρίσης.

Καθαρά κέρδη €559 εκατ. η Τράπεζα Πειραιώς και ενδιάμεσο μέρισμα €100 δισ.

Αναλυτικότερα, την σκυτάλη των αποτελεσμάτων άνοιξε την Τετάρτη (30/7) η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία σημείωσε υψηλές επιδόσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 559 εκατ. ευρώ, επίδοση που αντιστοιχεί σε 0,43 ευρώ ανά μετοχή, φέρνοντας την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για περίπου 0,80 ευρώ/μετοχή. Την ίδια στιγμή, το χαρτοφυλάκιο δανείων της Πειραιώς ανήλθε στα 36 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,2 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και κατά 15% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας ήδη τον αρχικό στόχο για το τέλος του έτους. Νέος στόχος είναι πλέον τα 36,5+ δισ. ευρώ έως το τέλος του 2025. Μάλιστα η συστημική πέτυχε ιστορικό ρεκόρ, καθώς σημειώθηκε και στην εκταμίευση νέων δανείων προς την ελληνική οικονομία, που έφτασε τα 6,3 δισ. ευρώ.

Στον απόηχο των αποτελεσμάτων, ο επικεφαλής της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή μερίσματος αξίας 100 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους από τα κέρδη του τρέχοντος έτους.

Εθνική: Κέρδη 700 εκατ. ευρώ και αναθεώρηση του στόχου πιστωτικής επέκτασης

Την Πέμπτη (31/7) πήρε σειρά η Εθνική Πειραιώς, η οποία ανακοίνωσε επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα για το πρώτο μισό του έτους, καθώς τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν στα 700 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή δημιουργεί σταθερή βάση για την επίτευξη των ετήσιων στόχων, όπως επισημαίνει η διοίκηση στην ανακοίνωσή της για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Τράπεζας, προβλέπεται η καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, το οποίο θα αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της συνολικής ετήσιας διανομής. Συνολικά, για το 2025 η ΕΤΕ σχεδιάζει να διανείμει στους μετόχους ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% των ετήσιων καθαρών κερδών της. Αξίζει να αναφερθεί η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 12% σε ετήσια βάσεις, ενώ ενισχύθηκαν και οι καταθέσεις κατά 1,2 δισ. ευρώ. Ο επικεφαλής της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς ανακοίνωσε επίσης αναθεώρηση του στόχου πιστωτικής επέκτασης σε πόσο άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Eurobank: Στα €711 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το α΄ εξάμηνο

Στα 711 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη της Eurobank το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως ανακοίνωσε η συστημική την Πέμπτη (31/7).

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί μία ήπια υποχώρηση κατά 2,9% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 4,3% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2024 σε €691εκ. και συμπεριλαμβάνουν το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €27εκ. στην Ελληνική Τράπεζα και την αρνητική υπεραξία ύψους €38εκ. από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,19 και 16,6% αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €2,2δισ. το Α΄ Εξάμηνο 2025, εκ. των οποίων €1,4δισ. στην Ελλάδα και €0,8δισ. στο εξωτερικό.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές, ο Φωκίων Καραβίας, επικεφαλής της τράπεζας, ανακοίνωσε διανομή μερίσματος 170 εκατ. ευρώ και ότι αναθεωρεί τον στόχο για πιστωτική επέκταση στα 4 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος. Ο αρχικός στόχος ήταν στα 3,5 δισ. ευρώ.

Alpha Bank: «Άλμα» 60% στην κερδοφορία εξαμήνου – Προμέρισμα €111 εκατ. το δ’ τρίμηνο

Η Alpha Bank ήταν η τελευταία χρονικά από τις συστημικές που ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της την Παρασκευή (1/8). Αναλυτικότερα, σημείωσε ισχυρές επιδόσεις κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου του 2025, με κέρδη €517 εκατ., ξεπερνώντας τους ετήσιους στόχους της και σημειώνοντας άλμα 60% στην κερδοφορία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ προχώρησε και σε αναβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή. Τα δε κέρδη του τριμήνου ανέρχονται σε €293,7 εκατ., ήτοι 31% αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,7%, σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα σε σχέση με το A' εξάμηνο του 2024, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα RWAs, που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις συναλλαγές Mη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (MEA), ο Δείκτης FL CET1 ενισχύεται περαιτέρω στο 16,2%.

Στη συνέχεια, ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτη ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα συνολικής αξίας 111 εκατ. ευρώ. Ο κ. Ψάλτης εξήρε κατά τη διάρκεια δηλώσεών του προς αναλυτές τη σημασία της συνεργασίας με τον ιταλικό τραπεζικό οίκο UniCredit, την οποία χαρακτήρισε «κλειδί» για την ανάπτυξη της συστημικές.

Τέλος, πέρα από τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες πέρασαν με άνεση τα ευρωπαϊκά stress test του 2025, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) την Παρασκευή (1/8).