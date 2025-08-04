Ο Τραμπ εξαπολύει δασμολογικό «πόλεμο» στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου
18:31 - 04 Αυγ 2025

Ο Τραμπ εξαπολύει δασμολογικό «πόλεμο» στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social την πρόθεσή του να αυξήσει σημαντικά τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ινδία, λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα αυτή.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, η Ινδία αγοράζει μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου και στη συνέχεια πωλεί μεγάλο μέρος αυτού στην ανοικτή αγορά, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη. Ο Τραμπ τόνισε πως η Ινδία αγνοεί τον αριθμό των θυμάτων στην Ουκρανία από τις ρωσικές στρατιωτικές ενέργειες. Για αυτούς τους λόγους, προειδοποίησε πως θα αυξήσει σημαντικά τους αμερικανικούς δασμούς προς την Ινδία.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social έχει ως εξής:

«Η Ινδία δεν αγοράζει μόνο τεράστιες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, αλλά στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που αγοράζει, το πουλάει στην ελεύθερη αγορά με μεγάλα κέρδη. Δεν τους ενδιαφέρει πόσοι άνθρωποι σκοτώνονται στην Ουκρανία από τη ρωσική πολεμική μηχανή. Εξαιτίας αυτού, θα αυξήσω σημαντικά τους δασμούς που πληρώνει η Ινδία στις ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος DJT».

