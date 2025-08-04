Παράταση και ενίσχυση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: Νέος προϋπολογισμός 57 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αυξάνει κατά 13 εκατ. ευρώ τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», ανεβάζοντάς τον στα 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η δράση ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα οι πόροι.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ποδηλάτων και φορτιστών, με διαφοροποιήσεις για φυσικά πρόσωπα, ΑΜΕΑ, νέους έως 29 ετών, πολύτεκνους και επιχειρήσεις, ενώ τίθενται όρια στην επιλέξιμη τιμή των οχημάτων. Οι νέες αιτήσεις ξεκινούν από τις 5 Αυγούστου.

Πλέον, ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την 31ης Δεκεμβρίου 2025 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η διάρκεια της δράσης μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν στο σύνολό τους πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

1ον. Φυσικά Πρόσωπα

Επιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 9.000€.

Επιβράβευση απόσυρσης αυτοκινήτου με 2.000€ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500€.

Επιπλέον επιδότηση 1000€ για αγορά αυτοκινήτου από ΑΜΕΑ.

Για πολύτεκνες οικογένειες επιπλέον επιδότηση 1000€ ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω και έως 4000€ συνολικά.

Επιπλέον 1000€ για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.

Επιδότηση 40% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 3.000€ για αγορά L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα).

Eπιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 1.300€ για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e.

Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€.

2ον. Εταιρίες

Επιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 6.000€ ανά όχημα από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 4.000€ ανά όχημα από 21 οχήματα και πάνω.

Επιβράβευση απόσυρσης με 2.000€ ανά αυτοκίνητο και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400€ για κάθε φορτιστή.

Επιδότηση 40% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 3.000€ για αγορά L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα).

Eπιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 1.300€ για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e.

Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Επιπλέον 4.000€ ανά αυτοκίνητο για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά.

Αιτήσεις και πίνακες επιδοτήσεων

Από αύριο Τρίτη 5/8/2025 και ώρα 00.01 θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, για τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν, ορίζεται η 7η Ιουνίου 2025. Δεν δικαιούνται επιδότησης ηλεκτρικά οχήματα με λιανική τιμή προ φόρων μεγαλύτερης των 50.000 ευρώ.

Ο πίνακας επιδοτήσεων για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του ΦΕΚ Β’ 4199/31.07.2025) είναι ο ακόλουθος: