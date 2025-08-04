ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παράταση και ενίσχυση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: Νέος προϋπολογισμός 57 εκατ. ευρώ
Οικονομία
18:05 - 04 Αυγ 2025

Παράταση και ενίσχυση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: Νέος προϋπολογισμός 57 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αυξάνει κατά 13 εκατ. ευρώ τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», ανεβάζοντάς τον στα 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η δράση ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα οι πόροι.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ποδηλάτων και φορτιστών, με διαφοροποιήσεις για φυσικά πρόσωπα, ΑΜΕΑ, νέους έως 29 ετών, πολύτεκνους και επιχειρήσεις, ενώ τίθενται όρια στην επιλέξιμη τιμή των οχημάτων. Οι νέες αιτήσεις ξεκινούν από τις 5 Αυγούστου.

Πλέον, ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την 31ης Δεκεμβρίου 2025 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η διάρκεια της δράσης μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν στο σύνολό τους πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

1ον. Φυσικά Πρόσωπα

  • Επιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 9.000€.
  • Επιβράβευση απόσυρσης αυτοκινήτου με 2.000€ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500€.
  • Επιπλέον επιδότηση 1000€ για αγορά αυτοκινήτου από ΑΜΕΑ.
  • Για πολύτεκνες οικογένειες επιπλέον επιδότηση 1000€ ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω και έως 4000€ συνολικά.
  • Επιπλέον 1000€ για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.
  • Επιδότηση 40% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 3.000€ για αγορά L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα).
  • Eπιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 1.300€ για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e.
  • Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€.

2ον. Εταιρίες

  • Επιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 6.000€ ανά όχημα από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 4.000€ ανά όχημα από 21 οχήματα και πάνω.
  • Επιβράβευση απόσυρσης με 2.000€ ανά αυτοκίνητο και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400€ για κάθε φορτιστή.
  • Επιδότηση 40% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 3.000€ για αγορά L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα).
  • Eπιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 1.300€ για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e.
  • Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.
  • Επιπλέον 4.000€ ανά αυτοκίνητο για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά.

Αιτήσεις και πίνακες επιδοτήσεων

Από αύριο Τρίτη 5/8/2025 και ώρα 00.01 θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, για τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν, ορίζεται η 7η Ιουνίου 2025. Δεν δικαιούνται επιδότησης ηλεκτρικά οχήματα με λιανική τιμή προ φόρων μεγαλύτερης των 50.000 ευρώ.

Ο πίνακας επιδοτήσεων για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του ΦΕΚ Β’ 4199/31.07.2025) είναι ο ακόλουθος:

kinoumai-1_1916b.jpg

kinoumai-2_2f669.jpg

kinoumai-3_8dd2a.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυβερνητικές πηγές: Ο Ανδρουλάκης επέλεξε την οδό της στείρας και χωρίς επιχειρήματα αντιπολίτευσης – Εκλογές κανονικά το 2027
Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Ο Ανδρουλάκης επέλεξε την οδό της στείρας και χωρίς επιχειρήματα αντιπολίτευσης – Εκλογές κανονικά το 2027

Απειλή δασμών 39% από ΗΠΑ: Η Ελβετία αγωνίζεται να σώσει τη συμφωνία με νέα «ελκυστική» πρόταση
Ειδήσεις

Απειλή δασμών 39% από ΗΠΑ: Η Ελβετία αγωνίζεται να σώσει τη συμφωνία με νέα «ελκυστική» πρόταση

Το Μέριλαντ αποσύρει σύμβαση που είχε απονεμηθεί στην Intralot – Η θέση της εταιρίας
Επιχειρήσεις

Το Μέριλαντ αποσύρει σύμβαση που είχε απονεμηθεί στην Intralot – Η θέση της εταιρίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων
Ειδήσεις

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες
Ειδήσεις

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €5,17 δισ. στο τετράμηνο
Οικονομία

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €5,17 δισ. στο τετράμηνο

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass – Πώς θα κάνετε την αίτηση
Εργασιακά

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass – Πώς θα κάνετε την αίτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ