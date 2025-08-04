ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυσιάζει την ανακύκλωση για τη «βιομηχανία καύσης»
18:09 - 04 Αυγ 2025

«Η κυβέρνηση επέλεξε μέσα στον Αύγουστο να στήσει μια υποκριτική διαβούλευση για έξι εργοστάσια καύσης απορριμμάτων. Τους προειδοποιούμε. Μην νομίζουν ότι θα ξεφύγουν λόγω καλοκαιριού», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «ενώ ο πλανήτης καίγεται, ο Μητσοτάκης αποφάσισε να κάψει και τα σκουπίδια για να κερδοσκοπούν λίγοι εργολάβοι».  

«Η απόφαση Μητσοτάκη για έξι εργοστάσια καύσης απορριμμάτων στη χώρα μας, εις βάρος της ανακύκλωσης, αφαιρώντας παράλληλα τις αρμοδιότητες των δήμων, δεν είναι απλώς οικολογική πρόκληση. Είναι ένα οικονομικό, περιβαλλοντικό κοινωνικό έγκλημα και σκάνδαλο», σημειώνει, τονίζοντας πως «η καύση απορριμμάτων είναι αντιπεριβαλλοντική, αναχρονιστική και επικίνδυνη».

«Η Ευρώπη έχει στραφεί εδώ και δεκαετίες στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Η Ελλάδα, αντί να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό μοντέλο, γυρίζει πίσω, στη ρυπογόνα και κοστοβόρα καύση. Και ενώ η χώρα πρωτοπορούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2018 με τη στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία που είχε θεσπίσει», αναφέρει, καταγγέλλοντας πως «την ώρα που ο πλανήτης καίγεται από την κλιματική κρίση, ο κ. Μητσοτάκης δίνει δώρο δισεκατομμύρια σε εργολάβους, φορτώνοντας τους πολίτες με δυσβάσταχτα δημοτικά τέλη».

«Για αυτό το σκοπό, ναρκοθέτησε συστηματικά έξι (6) χρόνια την ανακύκλωση, την οποία φόρτωσε με σκάνδαλα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, που σήμερα ελέγχονται από την Ευρωπαία εισαγγελέα. Εδώ και 6 χρόνια δεν κατόρθωσε να υλοποιήσει στην Αττική ούτε ένα έργο και η διαχείριση απορριμμάτων εκεί έμεινε, στο 2019. Η ανεπάρκεια και η σκοπιμότητα εμφανείς. Να τα κάψει και να τα ξεπουλήσει όλα», σημειώνει και συνεχίζει:

«Πρόκειται για μια ιδιωτικοποίηση που στήνεται μέσα στο κατακαλόκαιρο για να αποφύγει τη διαβούλευση με τους πολίτες και τους δημάρχους που αντιδρούν. Μάλιστα, εκβιάζουν οικονομικά και πολιτικά τους δήμους ώστε να οδηγούν περισσότερες ποσότητες για καύση παρά για ανακύκλωση. Είναι ρουσφέτι 25ετίας για δισεκατομμύρια έσοδα εργολάβων γιατί οι μονάδες θα είναι ιδιωτικές! Είναι το μοντέλο “αδύναμη πολιτεία, περισσότερα υπερκέρδη για λίγους”».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι κάθετα αντίθετος στα σχέδια αυτά. Θα είμαστε δίπλα στους δήμους, στους πολίτες και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις που αντιστέκονται. Θα ακυρώσουμε αυτό το σχέδιο και κινηματικά και πολιτικά. Και η καλύτερη ακύρωση θα γίνει με την ανατροπή της κυβέρνησης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

