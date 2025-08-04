ΕΕ: Ανέστειλε για έξι μήνες τα αντίμετρα κατά των ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) ανακοίνωσε τη Δευτέρα (4/8) ότι αναστέλλει για έξι μήνες τα προγραμματισμένα αντίμετρα κατά των δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα.

«Στις 27 Ιουλίου 2025, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησαν σε μια συμφωνία σχετικά με τους δασμούς και το εμπόριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εμπόριο σε μια ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως αποκατάσταση της «σταθερότητας και της προβλεψιμότητας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η ΕΕ συνεχίζει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την οριστικοποίηση μιας κοινής δήλωσης, όπως συμφωνήθηκε στις 27 Ιουλίου. Με αυτούς τους στόχους κατά νου, η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αναστείλει για έξι μήνες τα αντίμετρα της ΕΕ κατά των ΗΠΑ, τα οποία επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 7 Αυγούστου».

Η αναστολή των αντιμέτρων θα τεθεί επίσημα σε ισχύ από αύριο, Τρίτη 5 Αυγούστου. Η καθυστέρηση αποτελεί σημαντική παραχώρηση από έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων μεταξύ του Τραμπ και της φον ντερ Λάιεν.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ που περιελάμβανε δασμούς 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η ΕΕ «θα καταργήσει σημαντικούς δασμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης όλων των δασμών της ΕΕ επί των αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων που εξάγονται στην ΕΕ».

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι η ΕE συμφώνησε να αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να επενδύσει επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποιος ακριβώς θα πραγματοποιήσει αυτές τις επενδύσεις, ούτε με ποιον τρόπο. Η ΕΕ δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει τις ιδιωτικές εταιρείες να αγοράσουν αμερικανικό πετρέλαιο ή αμερικανικά σιτηρά.

Σε δήλωση της ΕΕ σχετικά με τη συμφωνία του Ιουλίου τονίστηκε επίσης, ότι, επρόκειτο για πολιτική συμφωνία και «δεν ήταν νομικά δεσμευτική».

«Πέραν της ανάληψης των άμεσων δράσεων που έχουν δεσμευτεί, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες τους, για την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας», ανέφερε η δήλωση.