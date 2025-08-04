ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Ανέστειλε για έξι μήνες τα αντίμετρα κατά των ΗΠΑ
Ειδήσεις
18:03 - 04 Αυγ 2025

ΕΕ: Ανέστειλε για έξι μήνες τα αντίμετρα κατά των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) ανακοίνωσε τη Δευτέρα (4/8) ότι αναστέλλει για έξι μήνες τα προγραμματισμένα αντίμετρα κατά των δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα.

«Στις 27 Ιουλίου 2025, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησαν σε μια συμφωνία σχετικά με τους δασμούς και το εμπόριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εμπόριο σε μια ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως αποκατάσταση της «σταθερότητας και της προβλεψιμότητας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η ΕΕ συνεχίζει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την οριστικοποίηση μιας κοινής δήλωσης, όπως συμφωνήθηκε στις 27 Ιουλίου. Με αυτούς τους στόχους κατά νου, η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αναστείλει για έξι μήνες τα αντίμετρα της ΕΕ κατά των ΗΠΑ, τα οποία επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 7 Αυγούστου».

Η αναστολή των αντιμέτρων θα τεθεί επίσημα σε ισχύ από αύριο, Τρίτη 5 Αυγούστου. Η καθυστέρηση αποτελεί σημαντική παραχώρηση από έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων μεταξύ του Τραμπ και της φον ντερ Λάιεν.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ που περιελάμβανε δασμούς 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η ΕΕ «θα καταργήσει σημαντικούς δασμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης όλων των δασμών της ΕΕ επί των αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων που εξάγονται στην ΕΕ».

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι η ΕE συμφώνησε να αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να επενδύσει επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποιος ακριβώς θα πραγματοποιήσει αυτές τις επενδύσεις, ούτε με ποιον τρόπο. Η ΕΕ δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει τις ιδιωτικές εταιρείες να αγοράσουν αμερικανικό πετρέλαιο ή αμερικανικά σιτηρά.

Σε δήλωση της ΕΕ σχετικά με τη συμφωνία του Ιουλίου τονίστηκε επίσης, ότι, επρόκειτο για πολιτική συμφωνία και «δεν ήταν νομικά δεσμευτική».

«Πέραν της ανάληψης των άμεσων δράσεων που έχουν δεσμευτεί, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες τους, για την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας», ανέφερε η δήλωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/08/2025 - 18:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυβερνητικές πηγές: Ο Ανδρουλάκης επέλεξε την οδό της στείρας και χωρίς επιχειρήματα αντιπολίτευσης – Εκλογές κανονικά το 2027
Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Ο Ανδρουλάκης επέλεξε την οδό της στείρας και χωρίς επιχειρήματα αντιπολίτευσης – Εκλογές κανονικά το 2027

Απειλή δασμών 39% από ΗΠΑ: Η Ελβετία αγωνίζεται να σώσει τη συμφωνία με νέα «ελκυστική» πρόταση
Ειδήσεις

Απειλή δασμών 39% από ΗΠΑ: Η Ελβετία αγωνίζεται να σώσει τη συμφωνία με νέα «ελκυστική» πρόταση

Το Μέριλαντ αποσύρει σύμβαση που είχε απονεμηθεί στην Intralot – Η θέση της εταιρίας
Επιχειρήσεις

Το Μέριλαντ αποσύρει σύμβαση που είχε απονεμηθεί στην Intralot – Η θέση της εταιρίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει
Ειδήσεις

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ
Ειδήσεις

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη
Ειδήσεις

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ