Ζελένσκι: «Παραγωγική» συνομιλία με Τραμπ - Στο επίκεντρο οι ρωσικές επιθέσεις και η αμυντική στήριξη της Ουκρανίας

Μία ακόμα «παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Το βασικό είναι, φυσικά, ο τερματισμός του πολέμου. Είμαστε ευγνώμονες στον Πρόεδρο των ΗΠΑ για όλες τις προσπάθειές του για μια ειλικρινή και διαρκή ειρήνη. Πράγματι, οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατόν, το υποστηρίζουμε πλήρως», ανέφερε ο Ζελένσκι στο «Χ».

A productive conversation with President Trump, with the key focus of course being ending the war. We are grateful to @POTUS for all efforts toward a just and lasting peace. It is truly a must to stop the killing as soon as possible, and we fully support this. Many months could… August 5, 2025

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στις θέσεις της Ουκρανίας και των ΗΠΑ και αντάλλαξαν εκτιμήσεις για την κατάσταση στο μέτωπο. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις.

Η συζήτηση άγγιξε, επίσης, το θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η ρωσική οικονομία συνεχίζει να εξασθενεί και η Μόσχα παρακολουθεί στενά τα αποφασιστικά βήματα του Τραμπ που θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατάσταση.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι και ο Τραμπ αναφέρθηκαν αμυντικής υποστήριξης της Ουκρανίας από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Ολλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία έχουν ήδη αποφασίσει να διαθέσουν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία.

Η επικείμενη διμερής συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ντρόουν συζητήθηκε ξεχωριστά. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η ουκρανική πλευρά έχει ήδη προετοιμάσει ένα αντίστοιχο σχέδιο και είναι έτοιμη για συζήτηση. «Αυτή θα μπορούσε να είναι μια από τις ισχυρότερες συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ. Ευχαριστώ κάθε Αμερικανό που υποστηρίζει την υπεράσπιση των ζωών μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ!», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.