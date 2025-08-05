Ερντογάν: Προχώρησε σε ανακατατάξεις στην ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων
Ειδήσεις
17:55 - 05 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της Τουρκίας, που συνεδρίασε σήμερα 5 Αυγούστου στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποφάσισε την αποστράτευση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Μετίν Γκιουράκ.

Τη θέση του καταλαμβάνει ο νυν αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, ενώ ως νέος αρχηγός του τουρκικού στρατού ορίζεται ο διοικητής της Α΄ Στρατιάς στην Κωνσταντινούπολη, Μετίν Τόκελ.

Παράλληλα, παρατείνεται η θητεία των αρχηγών του Ναυτικού, ναυάρχου Ερτζουμέντ Τατλίογλου, και της Αεροπορίας, πτεράρχου Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου, για έναν επιπλέον χρόνο.

Συνολικά, αποστρατεύονται 45 ανώτατοι αξιωματικοί επιπέδου ταξιάρχου και άνω από τους τρεις κλάδους. Μετά τις αλλαγές, ο αριθμός των στρατηγών στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αυξάνεται από 316 σε 332.

Οι αποφάσεις για τις κρίσεις στις ένοπλες δυνάμεις τίθενται παραδοσιακά σε εφαρμογή στις 30 Αυγούστου, ημέρα που σηματοδοτεί την επέτειο της τουρκικής αντεπίθεσης στο Μικρασιατικό Μέτωπο.

