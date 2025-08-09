Μακρόν: Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς του Ουκρανούς
20:13 - 09 Αυγ 2025

Μακρόν: Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς του Ουκρανούς

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε το Σάββατο (9/8) την υποστήριξη του Παρισιού προς την Ουκρανία στον αγώνα της ενάντια στη Ρωσία, δηλώνοντας ότι το μέλλον της Ουκρανίας «δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς».

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι επανέλαβε την υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς και το Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Σταρμερ.

Είπε ότι παραμένουν αποφασισμένοι να υποστηρίξουν την Ουκρανία, εργαζόμενοι με πνεύμα ενότητας και βασιζόμενοι στο έργο που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων.

«Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς, οι οποίοι αγωνίζονται για την ελευθερία και την ασφάλειά τους εδώ και πάνω από τρία χρόνια», δήλωσε ο Μακρόν στην πλατφόρμα «X», αναφερόμενος στον πόλεμο.

Ακόμα, πρόσθεσε ότι «οι Ευρωπαίοι θα είναι, επίσης, αναγκαστικά μέρος της λύσης, καθώς διακυβεύεται η δική τους ασφάλεια».

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή (8/8) ότι «θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών» προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

