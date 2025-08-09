Ανάκαμψη 4% στην αγορά αυτοκινήτων της Δυτικής Ευρώπης τον Ιούλιο – Παραμένουν οι πιέσεις στο 7μηνο

Τον Ιούλιο του 2025, η αγορά αυτοκινήτων στη Δυτική Ευρώπη παρουσίασε ετήσια αύξηση σχεδόν 4%, με τις ταξινομήσεις να φτάνουν τις 950.000 μονάδες. Ωστόσο, ο εποχικά προσαρμοσμένος ετήσιος ρυθμός πωλήσεων μειώθηκε ελαφρώς, διαμορφούμενος στα 11,5 εκατομμύρια μονάδες.

Παρά τη θετική εικόνα του Ιουλίου, η γενική εικόνα για το 2025 παραμένει επιβαρυμένη. Οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένες κατά 0,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με τις συνολικές ταξινομήσεις να υπερβαίνουν οριακά τα 7 εκατομμύρια οχήματα.

Θετική εικόνα σε Ισπανία και Γερμανία

Η ισπανική αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να εντυπωσιάζει, σημειώνοντας τρίτο συνεχόμενο μήνα αύξησης άνω του 15% και ενδέκατο μήνα θετικών αποτελεσμάτων συνολικά. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 98.000 μονάδες, υποστηριζόμενες από:

το πρόγραμμα Reinicia Auto+,

τις κρατικές επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα μέσω του MOVES, και

αποτελεσματικές εμπορικές καμπάνιες από τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Σημαντική ανάκαμψη καταγράφηκε και στη μεγαλύτερη αγορά της περιοχής, τη Γερμανία, με πωλήσεις 265.000 οχημάτων – το καλύτερο μηνιαίο αποτέλεσμα από τον Απρίλιο του 2024. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, μετά την απομάκρυνση της κυβέρνησης από πολιτικές λιτότητας, φαίνεται να ενισχύει την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Αντίθετη πορεία σε Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία

Η γαλλική αγορά συνέχισε την καθοδική πορεία της για έβδομο συνεχόμενο μήνα, με τις πωλήσεις να υποχωρούν στις 116.000 μονάδες. Η πολιτική αβεβαιότητα και το δημοσιονομικό έλλειμμα επηρεάζουν αρνητικά την εμπιστοσύνη, ενώ οι αλλαγές στη φορολόγηση CO₂ και οι περικοπές στα κίνητρα για τα ηλεκτρκά οχήματα έχουν πλήξει τη ζήτηση.

Οι πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησαν στις 140.000 μονάδες, κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης από ιδιώτες και στόλους. Το επιχειρηματικό κλίμα παραμένει εύθραυστο, επηρεάζοντας τη συνολική ζήτηση.

Πτώση κατέγραψε και η ιταλική αγορά, με 118.000 ταξινομήσεις, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την επικείμενη αναθεώρηση των κανονισμών για τις εκπομπές CO₂ αποθαρρύνει τους καταναλωτές, ιδίως όσους εξετάζουν την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.