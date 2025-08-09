Ερντογάν: Χαιρέτησε την πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας
19:26 - 09 Αυγ 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτισε την πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον ομόλογό του από το Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και περιφερειακά ζητήματα.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόσφατη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την ειρήνη μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, προσθέτοντας ότι η εδραίωση μιας διαρκούς ειρήνης και ενός σταθερού περιβάλλοντος θα συμβάλει επίσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε.

