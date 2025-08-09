Συλλήψεις δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στην Κερατέα

Στη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κερατέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, καθώς, βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσε η ΔΑΕΕ, η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ. Λόγω σπινθήρα, «άρπαξαν» φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας, με αποτέλεσμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να επεκταθεί γρήγορα σε μεγάλες εκτάσεις.

Την εκδοχή αυτή επιβεβαιώνουν και δύο μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον, ορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα στο κομμένο καλώδιο, ενώ το πρόβλημα αποδίδεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.

Αρχικά, προσήχθησαν οι δύο υπάλληλοι που είχαν κληθεί να αποκαταστήσουν τη ζημιά στην κολώνα. Ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης ενημερώθηκε για τα στοιχεία της υπόθεσης και διέταξε την κράτησή τους. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά μόνο για την αποκατάσταση βλαβών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, για το λόγο αυτό, αναζητείται και ένα ακόμη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ, αρμόδιο για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων. Οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται σε εξέλιξη κατάθεσης στο πλαίσιο της δικογραφίας και θα οδηγηθούν αύριο στον Εισαγγελέα.