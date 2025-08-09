Μιχαηλίδου: Επίσκεψη στους ηλικιωμένους του γηροκομείου της Παλαιάς Φώκαιας μετά την πυρκαγιά
Πολιτική
21:16 - 09 Αυγ 2025

Μιχαηλίδου: Επίσκεψη στους ηλικιωμένους του γηροκομείου της Παλαιάς Φώκαιας μετά την πυρκαγιά

Reporter.gr Newsroom
Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επισκέφθηκε τους οκτώ κατάκοιτους ηλικιωμένους του Γηροκομείου Παλαιάς Φώκαιας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τέσσερα ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» μετά την πυρκαγιά στην Κερατέα.

«Το Γηροκομείο εκκενώθηκε προληπτικά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που θέσαμε σε ισχύ το 2020 για έκτακτες περιπτώσεις. Οι εκκενώσεις δομών προστασίας ηλικιωμένων πρέπει να γίνονται με τεράστια προσοχή και αποτελεσματική οργάνωση. Είναι πολλοί οι φορείς που πρέπει να ενεργήσουν ώστε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των ηλικιωμένων μας – η Περιφέρεια, οι Δήμοι, το ΕΚΑΒ, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, το Ε.Σ.Υ., πάντα σε συνεργασία με τις οικογένειες των ηλικιωμένων, τους ξενοδόχους και τις εταιρείες πούλμαν – όλοι μαζί δρούμε ώστε προληπτικά να εκκενωθεί μία Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων με τον πιο ασφαλή τρόπο. Η μεταφορά των ηλικιωμένων εξαρτάται από την κατάστασή τους. Οι περιπατητικοί μεταφέρονται με πούλμαν συνοδεία φροντιστών της δομής σε ξενοδοχεία ενώ οι κατάκοιτοι ηλικιωμένοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία» επεσήμανε η κα Μιχαηλίδου κατά την επίσκεψή της στην «Παμμακάριστο».

Η μεταφορά των εννέα ηλικιωμένων, συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού, ολοκληρώθηκε με ασφάλεια προς το νοσοκομείο, όπου παραδόθηκαν και οι πλήρεις ιατρικοί τους φάκελοι. Μία ηλικιωμένη παρελήφθη στη συνέχεια από την οικογένειά της.

Την υπουργό υποδέχθηκε και ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων ο Εμμανουήλ Μυλωνάκης, ιατρός χειρουργός, διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του «Παμμακαρίστου». Από την πρώτη στιγμή της μεταφοράς ήταν παρών και ο Γεώργιος Χρυσοβερίδης, ιατρός του γηροκομείου, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με το προσωπικό του νοσοκομείου.

Από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού και υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Ευφραιμιάδη, την αντιπρόεδρο του γηροκομείου, Χρύσα Ζέτα και τη διευθύντρια Ελένη Βακονδίου. Η υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Πρόδρομος Πύρρος, είχαν άμεση και λεπτομερή ενημέρωση για κάθε στάδιο της προληπτικής εκκένωσης της δομής.

Η κα Μιχαηλίδου συνεχάρη θερμά τον κ. Μυλωνάκη για την ευαισθησία και το σημαντικό κοινωνικό έργο του νοσοκομείου, καθώς και για την άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί από το 2020, εν μέσω πανδημίας. Ευχαρίστησε τη διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» και εξήρε την άμεση ανταπόκριση στην έκτακτη συνθήκη της πυρκαγιάς και την υποδειγματική φιλοξενία των κατάκοιτων ηλικιωμένων του Γηροκομείου Παλαιάς Φώκαιας.

Για τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους του γηροκομείου, το Υπουργείο επιβεβαίωσε ότι έντεκα άτομα παρελήφθησαν από συγγενείς, πέντε μεταφέρθηκαν σε οικίες και έντεκα στο ξενοδοχείο «Αλέξανδρος» στην Αθήνα, συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν κανονικά τη φαρμακευτική τους αγωγή.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/08/2025 - 21:30
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ