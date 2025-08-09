Παλαιστινιακή Αρχή: Οι ενέργειες του Ισραήλ «κλείνουν την πόρτα» για ειρήνη και σταθερότητα
21:35 - 09 Αυγ 2025

Παλαιστινιακή Αρχή: Οι ενέργειες του Ισραήλ «κλείνουν την πόρτα» για ειρήνη και σταθερότητα

Reporter.gr Newsroom
Οι πολιτικές του Ισραήλ, όπως η εκ νέου κατάληψη της Γάζας, οι προσπάθειες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και ο ιουδαϊσμός της Ιερουσαλήμ, θα κλείσουν όλες τις πόρτες για την επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Προεδρίας, Ναμπίλ Αμπού Ρουντέιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι ενέργειες υπονομεύουν όχι μόνο την περιφερειακή ειρήνη, αλλά απειλούν και τη σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τη διεθνή κοινότητα.

Καταδίκασε την απόρριψη από το Ισραήλ των διεθνών επικρίσεων και προειδοποιήσεων που προέρχονται από παγκόσμιες δυνάμεις σχετικά με την κλιμάκωση του πολέμου κατά του παλαιστινιακού λαού. Τόνισε ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν άνευ προηγουμένου πρόκληση, αψηφώντας τη διεθνή βούληση για ειρήνη και σταθερότητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η στάση αυτή του Ισραήλ αντιβαίνει στα ψηφίσματα της διεθνούς νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου, υπονομεύοντας σοβαρά τις προσπάθειες για την επίτευξη μίας βιώσιμης και δίκαιης λύσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το WAFA, ο Αμπού Ρουντέιν υπογράμμισε ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως και η Ιερουσαλήμ και η Δυτική Όχθη. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπάρχει παλαιστινιακό κράτος.

Καλέσε, επίσης, τη διεθνή κοινότητα, με επικεφαλής το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να υποχρεώσει επειγόντως το Ισραήλ να σταματήσει την επιθετικότητα του, να επιτρέψει την είσοδο της βοήθειας και να εργαστεί επιμελώς ώστε το Κράτος της Παλαιστίνης να αναλάβει τις πλήρεις ευθύνες του στη Λωρίδα της Γάζας.

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι η Παλαιστίνη θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή, και ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και την ΕΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/08/2025 - 21:44
