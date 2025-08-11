Τραμπ: Απορρίπτει την επιβολή δασμών στον εισαγόμενο χρυσό
Εμπορεύματα
22:00 - 11 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (11/8) ότι ο χρυσός δεν θα υπόκειται σε δασμούς, ανατρέποντας μια απόφαση των τελωνειακών αρχών των ΗΠΑ που επέβαλε δασμούς σε ράβδους χρυσού από την Ελβετία.

«Ο χρυσός δεν θα επιβαρυνθεί με δασμούς!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού έκλεισαν με πτώση 2,48%, στα 3.404,70 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την ανακοίνωση, όπως αναφέρει το CNBC.

Το πολύτιμο μέταλλο είχε φτάσει σε ρεκόρ την Παρασκευή, μετά την απόφαση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία ράβδοι χρυσού 1 κιλού και 100 ουγγιών από την Ελβετία θα υπόκεινται στον δασμό 39% που είχε επιβληθεί από τον Τραμπ στην Ελβετία.

Η Ελβετική Ένωση Πολύτιμων Μετάλλων προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η απόφαση των τελωνείων των ΗΠΑ θα εφαρμόζεται σε «όλες τις ράβδους χρυσού 1 κιλού και 100 ουγγιών που εισάγονται στις ΗΠΑ από οποιαδήποτε χώρα».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2025 - 21:37
