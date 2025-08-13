Τραμπ: Εξετάζει 11 υποψηφίους για την αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ – Τα φαβορί
15:55 - 13 Αυγ 2025

Τραμπ: Εξετάζει 11 υποψηφίους για την αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ – Τα φαβορί

Reporter.gr Newsroom
Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει 11 υποψηφίους για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων CNBC.

Τα νέα ονόματα περιλαμβάνουν τον επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή της Jefferies, Ντέιβιντ Ζέρβος, τον πρώην κυβερνήτη της Fed, Λάρι Λίντσεϊ, και το Ρικ Ρίντερ, επικεφαλής επενδύσεων για τα παγκόσμια σταθερά εισοδήματα στη BlackRock.

Αυτοί προστίθενται σε μια λίστα με 8 άλλους υποψηφίους που, όπως επιβεβαίωσε το CNBC, εξετάζονται, μεταξύ των οποίων η αντιπρόεδρος της Fed για την εποπτεία, Μισέλ Μπόουμαν, ο κυβερνήτης της Fed, Κρις Γουόλερ και ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον. Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν, επίσης, ότι στους υποψηφίους περιλαμβάνονται ο Μαρκ Σάμερλιν, οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης Μπους, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν και ο πρώην πρόεδρος της Fed του Σαιντ Λούις, Τζέιμς Μπουλάρντ.

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, και ο πρώην κυβερνήτης της Fed, Κέβιν Γουόρς, ήταν μεταξύ των υποψηφίων της λίστας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αξιωματούχοι περιέγραψαν μια «διαδικασία διαβούλευσης» κατά την οποία ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, θα πάρει συνέντευξη από όλους τους υποψηφίους, θα περιορίσει τη λίστα και θα διαβιβάσει την τελική λίστα στον πρόεδρο για να λάβει την απόφασή του.

Το μέγεθος της λίστας και η διαδικασία που περιγράφεται υποδηλώνουν ότι η απόφαση δεν είναι επικείμενη και ότι μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν χρονοδιάγραμμα. Όσο περισσότερο διαρκεί η διαδικασία, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να υπάρχει ένας λεγόμενος «σκιώδης πρόεδρος της Fed» για αρκετούς μήνες πριν από την αποχώρηση του Πάουελ, κάτι που, σύμφωνα με ορισμένους, θα ήταν επιζήμιο για τη νομισματική πολιτική.

Αν και ασκεί έντονη κριτική — σχεδόν καθημερινά — στον Πάουελ, ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποσύρει τις προτάσεις ότι θα αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Fed πριν από τη λήξη της θητείας του το Μάιο.

Τέλος, ενώ πολλοί από τους υποψηφίους έχουν υποστηρίξει διάφορα επίπεδα μεταρρύθμισης στη Fed, οι περισσότεροι έχουν υποστηρίξει την ανεξαρτησία της και έχουν εμπειρία στη νομισματική πολιτική και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

