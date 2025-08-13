Συναγερμός για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε πέντε Περιφέρειες την Πέμπτη (14/8)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 14 Ιουλίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4 του Χάρτη είναι οι εξής:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

(ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο, ώστε να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών πυρκαγιάς.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, τη χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης), τη χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και τη ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών.