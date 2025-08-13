Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας με τους πληγέντες και τους ανθρώπους που μάχονται τις πυρκαγιές

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους κατοίκους που επλήγησαν από τις χθεσινές πυρκαγιές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Ανδρουλάκη έχει ως εξής:

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα».