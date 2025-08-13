Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τους συνδρομητές που πλήττονται από πυρκαγιές

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Αχαΐα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Χίο, προσφέροντάς τους δωρεάν 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα και απεριόριστο Internet από το κινητό για 15 ημέρες.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας – συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής – τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις. Οι δικαιούχοι συνδρομητές ενημερώνονται για την ενεργοποίηση των δωρεάν πακέτων μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS).

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε αναστολή, για χρονικό διάστημα 15 ημερών, κάθε διαδικασίας οριστικής ή προσωρινής φραγής σε συνδέσεις COSMOTE TELEKOM σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης που αφορούν συνδρομητές στις πληγείσες περιοχές.