Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Χαμηλές προσδοκίες εν μέσω ρωσικής κλιμάκωσης στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα προσεγγίσει τη συνάντησή του με τον ηγέτη του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ως μια «άσκηση ακρόασης», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, χαμηλώνοντας τις προσδοκίες ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να αποφέρει συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Αυτή είναι μια άσκηση ακρόασης για τον πρόεδρο. Κοιτάξτε, μόνο ένα από τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι παρόν», δήλωσε την Τρίτη (12/8) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. «Και έτσι, πρόκειται για μια ευκαιρία για τον πρόεδρο να αποκτήσει μια πιο σταθερή και καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούμε ελπίζουμε να φέρουμε αυτόν τον πόλεμο στο τέλος του.»

Η αλλαγή στάσης και η προσπάθεια να μειωθούν οι προσδοκίες για τη συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών — η οποία θα πραγματοποιηθεί στη βάση Joint Base Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News — έρχεται σε μια περίοδο που η Ρωσία έχει εντείνει την προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία, πιθανόν σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πλεονέκτημα στο πεδίο μάχης πριν από διαπραγματεύσεις.

Η Μόσχα συνεχίζει να επιμένει σε μια σειρά από μαξιμαλιστικές απαιτήσεις για να σταματήσει τον καταστροφικό πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των κατεχόμενων εδαφών, της παραίτησης του Κιέβου από την επιδίωξη ένταξης στο ΝΑΤΟ, και της διεξαγωγής νέων εκλογών στην κατεχόμενη χώρα.

Ανησυχίες αυξάνονται στο Κίεβο και μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων του ότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των υπό αμερικανική μεσολάβηση συνομιλιών, μπορεί να πιέσει για ειρήνη με αντάλλαγμα εδαφικές παραχωρήσεις. Ο Τραμπ τη Δευτέρα κυκλοφόρησε την ιδέα της «ανταλλαγής εδαφών» μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών, αν και παραμένει ασαφές ποια ρωσικά εδάφη θα επηρεάζονταν, δεδομένου ότι η Ουκρανία δεν έχει σημειώσει εδαφικές νίκες.

«Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών. Το γνωρίζω αυτό μέσω συνομιλιών με τη Ρωσία και με όλους. Προς όφελος, για το καλό της Ουκρανίας. Καλά πράγματα, όχι κακά. Και κάποια κακά πράγματα, και για τους δύο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει το ενδεχόμενο να παραδώσει εδάφη — με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να τονίζει την ανάγκη σεβασμού της «εδαφικής ακεραιότητας» — και έχει επιμείνει ότι το Κίεβο πρέπει να συμμετέχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες που αποσκοπούν σε τελική λύση.

«Όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις, σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικές σε επίπεδο ηγετών. Αλλά είναι αδύνατον να μιλά κανείς για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, και κανείς δεν θα το αποδεχτεί αυτό», δήλωσε την Τρίτη ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μετέδωσε το Associated Press. «Άρα, η συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ μπορεί να είναι σημαντική για τις διμερείς τους σχέσεις, αλλά δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα που να αφορά την Ουκρανία χωρίς εμάς.»

Μιλώντας στο CNBC την Τρίτη, η ύπατη εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατηγόρησε τον Πούτιν ότι «απλώς προσποιείται ότι διαπραγματεύεται» και τόνισε ότι ο Ρώσος ηγέτης «δεν θέλει τον Ζελένσκι στο τραπέζι, γιατί αυτό θα αποκάλυπτε ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να διαπραγματευτεί και θέλει απλώς μια φωτογραφία με τον Πρόεδρο Τραμπ και να κερδίσει χρόνο έναντι των κυρώσεων.»

Ο Μπέντζαμιν Γκόντγουιν, εταίρος της PRISM Strategic Intelligence, δήλωσε την Τετάρτη στο «Europe Early Edition» του CNBC ότι η ιδέα της ανταλλαγής εδαφών έχει μειώσει τις πιθανότητες επιτυχίας της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα.

«Νομίζω ότι όλα καταλήγουν στο γεγονός ότι ολόκληρη η βάση αυτής της συνάντησης είναι κάτι που είναι απολύτως αδύνατο να γίνει αποδεκτό τόσο από τους Ουκρανούς όσο και από τους Ευρωπαίους — και πραγματικά, και από τους Αμερικανούς», είπε. «Άρα αυτό που βλέπετε από την Καρολάιν Λέβιτ είναι στην ουσία ο Λευκός Οίκος να υποβαθμίζει διαρκώς τις προσδοκίες τις ημέρες πριν από τη συνάντηση.»

Πρόσθεσε ότι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Ουκρανία θα ήταν ο Πούτιν να υπερβεί τα όρια μέσω υπερβολικών απαιτήσεων και να προκαλέσει περαιτέρω απογοήτευση στον Λευκό Οίκο.

«Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τον Πούτιν να φανεί μεγάλος και ισχυρός στη διεθνή σκηνή, είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για τον Τραμπ — του αρέσουν αυτές οι θεατρικές στιγμές. Αλλά τελικά, θα προκύψει κάτι από αυτό; Φαίνεται πολύ δύσκολο.»

Ο Λευκός Οίκος έχει δείξει διάθεση αλλά προς το παρόν αντιστέκεται στην άμεση αντιπαράθεση με το Κρεμλίνο μέσω επιπρόσθετων κυρώσεων, επιλέγοντας αντ' αυτού να ασκήσει πίεση στους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας. Την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε την επιβολή πρόσθετου δασμού 25% στην Ινδία, επικαλούμενος τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.