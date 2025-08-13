Anthropic: Προσφέρει το AI chatbot Claude στην αμερικανική κυβέρνηση για $1

Η Anthropic, με την υποστήριξη της Amazon.com, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude στην αμερικανική κυβέρνηση με συμβολικό αντίτιμο μόλις 1 δολαρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση, καθώς οι μεγάλες εταιρείες και startups της τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνίζονται για να κερδίσουν έδαφος στην κρατική αγορά των ΗΠΑ. Η παροχή τεχνολογίας σε τόσο χαμηλό κόστος μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μεγαλύτερα έργα και συμβάσεις στο μέλλον, εδραιώνοντας παράλληλα την παρουσία της Anthropic σε έναν κρίσιμο τομέα υψηλού κύρους και επιρροής.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την πρόσφατη απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να προσθέσει στον κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών AI τρία κορυφαία μοντέλα: το ChatGPT της OpenAI, το Gemini της Google και το Claude της Anthropic. Η ένταξη αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε κυβερνητικές υπηρεσίες και έργα εθνικής σημασίας.

«Η ηγετική θέση της Αμερικής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί οι κυβερνητικοί μας φορείς να έχουν πρόσβαση στα πιο ικανά και ασφαλή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Dario Amodei.