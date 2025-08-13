Τραμπ: Απευθείας συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι σε δεύτερο χρόνο – Τα «καμπανάκια» στη Μόσχα
21:15 - 13 Αυγ 2025

Τραμπ: Απευθείας συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι σε δεύτερο χρόνο – Τα «καμπανάκια» στη Μόσχα

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν καλές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε γρήγορα μια δεύτερη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως και θα πραγματοποιήσουμε μια γρήγορη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Πούτιν, του Προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θέλουν να με έχουν μαζί τους».

Νωρίτερα και το αμερικανικό μέσο CBS, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι «το συντομότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες αν δεν τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ απάντησε αρνητικά όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει να στοχοποιεί αμάχους.

Η πηγή ανέφερε ότι οι πιθανές τοποθεσίες περιλαμβάνουν πόλεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί την Παρασκευή (15/8) με τον Πρόεδρο του Κρεμλίνου Πούτιν σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλές τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι για την προετοιμασία της συνάντησης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τετάρτη (13/8) έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη του Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες, όπου τους καθησύχασε ως προς τις προθέσεις του για τη συνάντηση με Πούτιν στην Αλάσκα.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2025 - 20:42
